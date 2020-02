Amazon, uzun zamandır üzerinde çalıştığı retro-fütüristik bilim kurgu serisi Tales from the Loop’un ilk fragmanını yayınladı. İsveçli sanatçı Simon Stålenhag’ın çizdiği dijital resimlerden ilham alan dizinin yapımcılığını, yeni Batman filminin yönetmeni Matt Reeves üstleniyor.

E-ticaret devi Amazon’un dijital yayın servisi Amazon Prime, mutfağında birbirinden yetenekli isimlerin olduğu yeni bilim kurgu serisi Tales from the Loop'un ilk fragmanını paylaştı. Dizi, İsveçli sanatçı Simon Stålenhag’ın, İsveç kırsalının fantastik makineler ve yaratıklarla dolu alternatif bir versiyonunu resmeden aynı adlı gerçeküstü bilim kurgu sanat kitabına dayanıyor.

Stålenhag'ın çizdiği resimler, yer altında inşa edilen “The Loop” adındaki büyük bir parçacık hızlandırıcısının “garip ve gizemli” makineler ve olayların ortaya çıkmasına neden olduğu bir evrende geçiyor.

Dijital resimlerden uyarlanan ilk televizyon dizisi ünvanına sahip olan Tales from the Loop, Stålenhag'ın kitabındaki hikayeyi temel olarak takip ediyor gibi görünse de hikaye, İsveç kırsallarından Amerika'nın Orta Batısına kaymış durumda. Stålenhag'ın resimlerinin doğasını mükemmel bir şekilde yakaladığı görünen uyarlama, hiç şüphesiz bu yılın en fazla merak edilen bilim kurgu dizileri arasında yer alıyor.

Nathaniel Halpern tarafından kaleme alınan Tales from the Loop’un yapımcılığını 2021 yılında vizyona girecek olan yeni Batman filminin yazarı ve yönetmeni Matt Reeves, Mark Romanek, Adam Kassan, Rafi Crohn, Mattias Montero, Samantha Taylor Pickett ve Adam Berg üstleniyor. Serinin oyuncu kadrosunda ise Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghadri, Duncan Joiner ve Jonathan Pryce gibi isimler yer alıyor.

İlk sezonu sekiz bölümden oluşan bilim kurgu dizisi Tales from the Loop, 3 Nisan’da Amazon Prime platformunda izleyicilerle buluşacak. Dilerseniz, lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri Tales from the Loop’un fragmanı ile başbaşa bırakalım.

Tales from the Loop fragmanı