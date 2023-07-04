Bilim insanları, tarihte ilk kez bir kadın sporcuya "kronik travmatik ensefalopati" tanısı koydu.

Gelişen teknoloji, yüz yılların tecrübesi ve bulunan yeni teknikler ile spor dünyası hiç olmadığı kadar rekabetçi bir hale geldi. Bu alanda büyük başarılara ulaşmak isteyen sporcularsa insan sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Bu rekabetçi ortam, özellikle vücut vücuda temasın olduğu sporlarda daha fazla zararı beraberinde getirebiliyor. Bilim insanları, bu durumun en somut kanıtını ortaya koydu.

Tarihte ilk kez bir kadın sporcuda KTE tespit edildi:

Avustralya’daki tıbbi araştırma laboratuvarı Australian Sports Brain Bank, tarihte ilk kez bir kadın sporcuda “kronik travmatik ensefalopati (KTE)” tespit edildiğini açıkladı. KTE, kafaya alınan birden çok kuvvetli darbeyle oluşuyor, beyindeki sinir hücrelerinin zamanla giderek daha fazla azalmasına yol açıyor.

KTE tanısı, ancak ve ancak kişinin ölümünden sonra beyninde yapılan otopsi sonucunda konulabiliyor. Tarihte KTE tanısı konulan ilk kadın sporcu, kasım ayında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Avustralya futbolu oyuncusu Heather Anderson oldu.

Heather Anderson, beş yaşındayken bile rugby liginde rekabet ediyordu. Küçük yaşlarda Avustralya futboluna yöneldi ve kariyerine bu alanda devam etti. Anderson, en üst düzey lig AFL Women’da rekabet etti. Kariyerini bitiren bir sakatlık sonrasında Avustralya ordusunda hemşire olarak görev yaptı.

Heather Anderson’ın ölümü ise KTE ile bağlı değildi. Eski sporcu, intihar ederek yaşamına son verdi. Beyni, ailesinin isteğiyle bilim insanlarına bağışlandı.

KTE tanısı, bilim dünyasındaki bazı eksiklikleri de ortaya koydu:

Anderson’a konan KTE tanısı, kadın sporundaki bazı eksik noktaları da ortaya koydu. Spor bilimi ve tıp dünyasında kadın sporcular hakkında araştırmaların eksikliği gündeme getirildi.

Kadınlar, KTE’ye daha yatkın olabilirler:

Tanıyla gündeme gelen bir diğer konu da kadın ve erkeklerin KTE’ye yatkınlıkları oldu. KTE konusunda henüz kesin kanı olmasa da KTE’ye yol açan etmenlerden birisi olan beyin sarsıntısı hakkında giderek artan kanıtlar mevcut.

Bu kanıtlar, kadınların beyin sarsıntısına daha yatkın olduklarını, erkeklerden daha şiddetli semptomlara maruz kalabileceklerini gösteriyor.