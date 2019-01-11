Gizemli Kırmızı Evin Bulunduğu Mahalle Terk Ediliyor

Özel Harekat Polisleri'nin gözetiminde bir yıl boyunca kazı çalışması gerçekleştirilen gizemli kırmızı evin terk edilmesinin üzerinden 9 ay geçti. Mahalleli, kazı çalışmalarının evlerine zarar verdiği gerekçesi ile yetkililerden yardım bekliyor.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı 82 Evler Mahallesi’nde geçtiğimiz dönemde ‘kırmızı ev’ olarak anılan müstakil bir evde özel harekat polisleri gözetiminde 1 yıl boyunca gizemli bir kazı çalışması yürütülmüş, söz konusu çalışma meclis gündemine dahi getirilmişti.

Yaklaşık bir yıl süren kazı çalışması, 9 ay önce sona erdi. Kazının neden yapıldığı ya da neden sona erdirildiği bilinmiyor. Kırmızı evin sahipleri hala ortaya çıkmamış durumdayken özel harekat polisleri, kazı alanının üstünü kapatarak kırmızı evi terk ettiler.

Gizemli kazı hakkında kafalarda pek çok soru işareti cevapsız kalmış olsa da 82 Evler Mahallesi sakinlerinin daha büyük sorunları bulunuyor. Kazı esnasında çevrede bulunan yapıların büyük bir kısmı zarar görürken, evlerde irili ufaklı çatlaklar oluştu.

Günümüzde 82 Evler Mahallesi’nde gerçek bir sessizlik hakim. Mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, gizemli kazı nedeni ile evlerinin zarar gördüğünü, yetkililerin kendilerine yardım etmesi gerektiğini söylüyorlar. Pek çok mahalleli ise oradan çoktan ayrılmış durumda.

Mahalle sakinlerinden Murat Gölge, ’’Buradaki evlerin büyük bir kısmı çatladı. Kazı bittikten sonra herhangi bir işlem yapılmadı. Mahalle halkı da burayı terk etmiş vaziyette. Evler ve sokaklar sessiz bir şekilde bomboş.’’ diyerek durumu açıklıyor.

Ufuk Aktan ise, ‘’Burası bir süre önce yetkililer tarafından kazılmıştı. Mahalle halkı evleri boşaltmak zorunda kaldı. Gördüğünüz gibi mahallede yaşayan kimse yok. Ne olacak kimse bilmiyor.’’ sözleriyle mahallelinin endişesini dile getiriyor.