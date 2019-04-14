Hayatın koşuşturmasından dolayı dizüstü bilgisayar kullanan tüketicilerin en büyük beklentileri daima uygun fiyat ve taşınabilirlik olmuştur. Bu yazımızda dizüstü bilgisayar meraklılarına az da olsa yardımcı olacağız. Gelin firmaların en yeni ve en taşınabilir dizüstü bilgisayarlarına hep birlikte göz atalım.
(Not: Ürünlerin fiyatları yazının hazırlandığı Nisan 2. haftadaki tarihteki güncel satış fiyatlarıdır. Listeki fiyatlar, mevcut kur durumundan dolayı oldukça yukarıya çıkmış görünüyor.)
8. Lenovo Yoga 920:
Başarılı üretici Lenovo'nun en güncel ürünlerinden biri olan Yoga 920, kompakt ve hızlı oluşuyla tüketiciler için ideal hale geliyor. Yoga 920'nin teknik detayları şu şekilde:
- İşlemci: Intel Core i7 8550U
- RAM: 16 GB DDR4
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics
- Ekran: 13,9 inç, 3840 x 2160 piksel
- Depolama: 512 GB SSD
- FİYAT: 13.500 TL
7. Dell XPS 13:
Hafiflik konusunda gayet başarılı olan XPS 13, Dell Cinema teknolojisiyle birlikte tüketicilere renkli bir dünya sunuyor. XPS 13'ün teknik detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- İşlemci: Intel Core i7 8550U
- RAM: 8 GB LPDDR3
- Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 620
- Ekran: 13,3 inç, 3840 x 2160 piksel
- Depolama: 256 GB SSD
- FİYAT: 13.035 TL
6. Huawei Matebook X Pro
Tasarımıyla Apple MacBook Pro'ya bir hayli benzeyen Matebook X Pro, 1.330 gram ağırlığıyla taşınabilirlik anlamında bekleneni veriyor. Matebook X Pro'nun teknik özellikleri şu şekilde:
- İşlemci: Intel Core i7 8550U
- RAM: 16 GB LPDDR3
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce MX150
- Ekran: 13,9 inç, 3000 x 2000 piksel
- Depolama: 512 GB SSD
- FİYAT: 12.999 TL
5. HP Spectre X360
13,3 inçlik ekranıyla sınıfına göre daha kompakt bir tasarım vadeden Spectre X360, fiyat performans olarak da başarılı sayılabilir.
- İşlemci: Intel Core i7 8565U
- RAM: 8 GB DDR4
- Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 620
- Ekran: 13,3 inç, 1920 x 1080 piksel
- Depolama: 512 GB SSD
- FİYAT: 10.299 TL
4. ASUS Zenbook 14
14 inçlik ekran kategorisinde dünyanın en küçük dizüstü bilgisayarı olmayı başaran Zenbook 14, bir önceki modele göre %13 daha küçük. Zenbook 14'ün teknik detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- İşlemci: Intel Core i7 8565U
- RAM: 16 GB DDR3L
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce MX150
- Ekran: 14 inç, 1920 x 1080 piksel
- Depolama: 512 GB SSD
- FİYAT: 10.228 TL
3. Apple MacBook 12 inç:
Teknoloji devi Apple'ın en yeni ve en ucuz MacBook'u olan 12 inçlik MacBook, farklı renk opsiyonlarıyla da tüketiciyi memnun edebiliyor. Yeni MacBook'un teknik detayları şu şekilde:
- İşlemci: Intel Core m3
- RAM: 8 GB LPDDR3
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 615
- Ekran: 12 inç, 1440 x 900 piksel
- Depolama: 256 GB SSD
- FİYAT: 9.799 TL
2. Lenovo IdeaPad 720S
Lenovo'nun yeni nesil IdeaPad'i 720S, 14 ve 15 inçlik modellerle karşımıza çıkıyor. Listemizde yer alacak olan model 14 inçlik 720S olacak. 720S'in fiyatı ve teknik detayları şu şekilde:
- İşlemci: Intel Core i7 7500U
- RAM: 8 GB DDR4
- Ekran Kartı: NVIDIA GT940Mx
- Ekran: 14 inç, 1920 x 1080 piksel
- Depolama: 256 GB SSD
- FİYAT: 8.599 TL
1. Acer Switch Alpha 12
Listemizin fiyat performans anlamında en uygun ürünlerinden biri de Switch Alpha 12. Acer'ın tamamen seyahatler için ürettiği Switch Alpha 12, üst düzey sessizlik vadediyor.
- İşlemci: Intel Core i5 6200U
- RAM: 8 GB DDR3L
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 520
- Ekran: 12 inç, 2160 x 1440 piksel
- Depolama: 256 GB SSD
- FİYAT: 4.650 TL
Sürekli olarak değişen kur oranlarıyla birlikte bu dizüstü bilgisayarların fiyatları da değişebilir. Haberi okuduğunuz tarihte fiyatlar çok daha farklılaşmış ve sıralama değişmiş olabilir. Bu tarz listelerin daha fazlasından haberdar olabilmek için bizi takip edebilirsiniz.