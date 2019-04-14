Fiyatları ülkemizde can yakıyor olsa da işimiz ve seyahatlerimiz için dizüstü bilgisayarlara ihtiyaç duyuyoruz. Bugün taşınabilirliğiyle ön plana çıkan 8 farklı yeni dizüstü bilgisayarı sizin için listeledik.

Hayatın koşuşturmasından dolayı dizüstü bilgisayar kullanan tüketicilerin en büyük beklentileri daima uygun fiyat ve taşınabilirlik olmuştur. Bu yazımızda dizüstü bilgisayar meraklılarına az da olsa yardımcı olacağız. Gelin firmaların en yeni ve en taşınabilir dizüstü bilgisayarlarına hep birlikte göz atalım.

(Not: Ürünlerin fiyatları yazının hazırlandığı Nisan 2. haftadaki tarihteki güncel satış fiyatlarıdır. Listeki fiyatlar, mevcut kur durumundan dolayı oldukça yukarıya çıkmış görünüyor.)

8. Lenovo Yoga 920:

Başarılı üretici Lenovo'nun en güncel ürünlerinden biri olan Yoga 920, kompakt ve hızlı oluşuyla tüketiciler için ideal hale geliyor. Yoga 920'nin teknik detayları şu şekilde:

İşlemci: Intel Core i7 8550U

Intel Core i7 8550U RAM: 16 GB DDR4

16 GB DDR4 Ekran Kartı: Intel HD Graphics

Intel HD Graphics Ekran: 13,9 inç, 3840 x 2160 piksel

13,9 inç, 3840 x 2160 piksel Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD FİYAT: 13.500 TL

7. Dell XPS 13:

Hafiflik konusunda gayet başarılı olan XPS 13, Dell Cinema teknolojisiyle birlikte tüketicilere renkli bir dünya sunuyor. XPS 13'ün teknik detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İşlemci: Intel Core i7 8550U

Intel Core i7 8550U RAM: 8 GB LPDDR3

8 GB LPDDR3 Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 620

Intel UHD Graphics 620 Ekran: 13,3 inç, 3840 x 2160 piksel

13,3 inç, 3840 x 2160 piksel Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD FİYAT: 13.035 TL

6. Huawei Matebook X Pro

Tasarımıyla Apple MacBook Pro'ya bir hayli benzeyen Matebook X Pro, 1.330 gram ağırlığıyla taşınabilirlik anlamında bekleneni veriyor. Matebook X Pro'nun teknik özellikleri şu şekilde:

İşlemci: Intel Core i7 8550U

Intel Core i7 8550U RAM: 16 GB LPDDR3

16 GB LPDDR3 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce MX150

NVIDIA GeForce MX150 Ekran: 13,9 inç, 3000 x 2000 piksel

13,9 inç, 3000 x 2000 piksel Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD FİYAT: 12.999 TL

5. HP Spectre X360

13,3 inçlik ekranıyla sınıfına göre daha kompakt bir tasarım vadeden Spectre X360, fiyat performans olarak da başarılı sayılabilir.

İşlemci: Intel Core i7 8565U

Intel Core i7 8565U RAM: 8 GB DDR4

8 GB DDR4 Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 620

Intel UHD Graphics 620 Ekran: 13,3 inç, 1920 x 1080 piksel

13,3 inç, 1920 x 1080 piksel Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD FİYAT: 10.299 TL

4. ASUS Zenbook 14

14 inçlik ekran kategorisinde dünyanın en küçük dizüstü bilgisayarı olmayı başaran Zenbook 14, bir önceki modele göre %13 daha küçük. Zenbook 14'ün teknik detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İşlemci: Intel Core i7 8565U

Intel Core i7 8565U RAM: 16 GB DDR3L

16 GB DDR3L Ekran Kartı: NVIDIA GeForce MX150

NVIDIA GeForce MX150 Ekran: 14 inç, 1920 x 1080 piksel

14 inç, 1920 x 1080 piksel Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD FİYAT: 10.228 TL

3. Apple MacBook 12 inç:

Teknoloji devi Apple'ın en yeni ve en ucuz MacBook'u olan 12 inçlik MacBook, farklı renk opsiyonlarıyla da tüketiciyi memnun edebiliyor. Yeni MacBook'un teknik detayları şu şekilde:

İşlemci: Intel Core m3

Intel Core m3 RAM: 8 GB LPDDR3

8 GB LPDDR3 Ekran Kartı: Intel HD Graphics 615

Intel HD Graphics 615 Ekran: 12 inç, 1440 x 900 piksel

12 inç, 1440 x 900 piksel Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD FİYAT: 9.799 TL

2. Lenovo IdeaPad 720S

Lenovo'nun yeni nesil IdeaPad'i 720S, 14 ve 15 inçlik modellerle karşımıza çıkıyor. Listemizde yer alacak olan model 14 inçlik 720S olacak. 720S'in fiyatı ve teknik detayları şu şekilde:

İşlemci: Intel Core i7 7500U

Intel Core i7 7500U RAM: 8 GB DDR4

8 GB DDR4 Ekran Kartı: NVIDIA GT940Mx

NVIDIA GT940Mx Ekran: 14 inç, 1920 x 1080 piksel

14 inç, 1920 x 1080 piksel Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD FİYAT: 8.599 TL

1. Acer Switch Alpha 12

Listemizin fiyat performans anlamında en uygun ürünlerinden biri de Switch Alpha 12. Acer'ın tamamen seyahatler için ürettiği Switch Alpha 12, üst düzey sessizlik vadediyor.

İşlemci: Intel Core i5 6200U

Intel Core i5 6200U RAM: 8 GB DDR3L

8 GB DDR3L Ekran Kartı: Intel HD Graphics 520

Intel HD Graphics 520 Ekran: 12 inç, 2160 x 1440 piksel

12 inç, 2160 x 1440 piksel Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD FİYAT: 4.650 TL

Sürekli olarak değişen kur oranlarıyla birlikte bu dizüstü bilgisayarların fiyatları da değişebilir. Haberi okuduğunuz tarihte fiyatlar çok daha farklılaşmış ve sıralama değişmiş olabilir. Bu tarz listelerin daha fazlasından haberdar olabilmek için bizi takip edebilirsiniz.