Tatilde Oynamalık Birbirinden Eğlenceli 10 Mobil Oyun

Bayram tatilleri çok uzun zamandır hayatımızın önemli bir parçası. Özellikle bol bol şehir dışına yolculuk ve akraba ziyareti yapılan bu süreç içerisinde epey boş vaktimiz olabiliyor. Bizler de tatilde oynayabileceğiniz 10 farklı mobil oyundan oluşan yeni bir liste ile karşınızdayız.

Özellikle uzun yolculuklarda ve sıkıcı akraba ziyaretlerinde kurtarıcılarımızdan bir tanesi olan mobil oyunlar, tatil sürecindeki boş vaktinizi fazlasıyla keyifli bir hâle getirebilir.

Ücretli ve ücretsiz oyunlardan seçerek hazırladığımız bu liste, hikâyeli bir macera yaşamak isteyen kullanıcıları da oldukça tatmin edecektir. O hâlde gelin, listemize geçelim.

Boş vaktinizde eğlenerek oynayabileceğiniz 10 mobil oyun

Misafir çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmek mümkün: Badland

Zamanının en popüler mobil oyunlarından bir tanesi olan Badland, dört kişiye kadar birlikte oynama seçeneğine de sahip. Tek kişilik veya yerel bir şekilde çok oyunculu olarak deneyimleyebileceğiniz oyun, uçarak hayatta kalmaya çalıştığınız birçok eğlenceli bölüme ve ortalama yedi saatlik bir oynanış içeriğine de sahip.

Yüzlerce oyuna ilham olan bir serinin oyunu: Castlevania: SotN

İlk olarak 1997 yılında piyasaya sürülmüş olan Castlevania: SotN, geçtiğimiz yıllarda mobil cihazlar için de piyasaya sürülmüştü. Tam ismi Castlevania: Symphony of the Night olan yapım, oyun dünyasının efsanelerinden bir tanesi. Sizler de tatil döneminde bu ikonik seriye giriş yapmak isterseniz, Castlevania: SotN oldukça güzel bir seçenek olacaktır.

Sevimli, bir o kadar da eğlenceli: Cut the Rope

Bol bol bulmaca dolu bölümler arasında ipi keserek sevimli karakterimiz Om Nom’u beslemeye çalıştığımız bir yapım olan Cut the Rope, sevimli yapısı ve eğlenceli oynanışıyla birlikte onlarca bölümden oluşan tatlı bir macera vadediyor.

Eski güzel günlerin anısına: Doodle Jump

En eğlenceli ve heyecanlı mobil oyunlardan bir tanesi olan Doodle Jump, sizleri kendi içerisine çekmeyi başarabilir. Alışması kolay kontrolleri ve bağımlılık yapıcı cinsten oynanışıyla birlikte zıplayarak engelleri aşarak bölümleri geçmeye çalıştığınız bir yapıya sahip olan oyun, en az eski günlerdeki kadar eğlenceli.

Son dönemin en popüler işlerinden: Genshin Impact

Aksiyon rol yapma türünde bir macera oyunu olan Genshin Impact, ister tek başınıza, isterseniz de arkadaşlarınız ile birlikte keyifle deneyimleyebileceğiniz yapımlardan bir tanesi. Başlangıç süresinde birazcık karışık gibi gözükse de alıştıktan sonra ilgi çekici hikâyesi, karakterleri ve grafikleriyle sizi kendisine çekmeyi başarıyor.

Witcher evreninin popüler kart oyununu hiç bu şekilde görmemiştiniz: Gwent: Rogue Mage

Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülmesiyle birlikte listenin en yeni oyunu olan Gwent: Rogue Mage, çevrim içi bir oyun olan Gwent: The Witcher Card Game’i seven oyuncular için çok güzel bir seçenek. Tek kişilik rogue-like türünde bir hikâyeli Gwent deneyimi sunan oyun, usta büyücü Alzur ile ilk efsungerin yaratılışını konu alıyor.

Mermi sektirerek zombileri avlamak: Stupid Zombies 4

Eğlenceli Stupid Zombies serisinin dördüncü oyunu olan Stupid Zombies 4, mermileri sektirerek tüm zombileri avlamaya çalıştığımız bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Bölümlerdeki küçük bulmacaları çözerek mermiyi nereye atmanız gerektiğini hesaplıyor ve tüm zombileri yok ederek bölümü tamamlamaya çalışıyoruz. Minik bulmacalar eşliğinde keyifli saatler geçirebileceğiniz bir yapım.

Sıra tabanlı bir rol yapma deneyimi: The Banner Saga

Etkileyici hikâyesi, müzikleri, teması ve çizimleriyle dikkatleri üstüne toplayan The Banner Saga, mobil cihazlarınızda deneyimleyebileceğiniz en zevkli yolculuklardan bir tanesini vadediyor. Eğer taktiksel bir oynanışı seviyor ve bu oynanışın yanı sıra İskandinav mitolojisini konu alan macera dolu bir hikâye deneyimlemek istiyorsanız, The Banner Saga kesinlikle bir şansı hak ediyor.

Lyria ve Rivia’nın meşhur kraliçesiyle tanışın: The Witcher Tales: Thronebreaker

Witcher evreninin derinliklerine inen ve Kuzey ülkelerinin Nilfgaard ile olan zorlu mücadelesini anlatan bir yapım olarak karşımıza çıkan The Witcher Tales: Thronebreaker, içerisinde bolca diyalog barındıran macera dolu bir rol yapma oyunu olarak yer alıyor. İyi tasarlanmış dünyası, şahane hikâyesi, karakterleri, diyalogları ve savaş sistemi olarak Gwent’i müthiş bir şekilde kullanması ile deneyimleyebileceğiniz en etkileyici oyunlardan bir tanesi olarak yer alıyor. Ayrıca oyun her ne kadar mobil cihazlarda ücretsiz olarak gözüküyor olsa da bir süre sonra devam etmek için ücret talep ediyor.

Kim demiş mobilde ürkütücü oyun olmaz diye: Very Little Nightmares

Oyun dünyasının meşhur serilerinden bir tanesi olan Little Nightmares’in mobil cihazlardaki oyunu olan Very Little Nightmares, bulmaca ile macera unsurlarını korku türü altında harmanlayan bir yapım. Tatlı, bir o kadar da ürkütücü bir yapıda tasarlanan Very Little Nightmares, mahsur kaldığı malikaneden kaçmaya çalışan karakterimizi konu alıyor. Eğlenceli bulmacalar eşliğinde gerilim dolu bir macera arayan her oyuncunun mutlaka göz atması gereken cinsten bir yapım.

Bu oyunlara da göz atmayı unutmayın

Angry Birds 2

Boom Beach

Brawl Stars

Clash Royale

Hearthstone

Jetpack Joyride

Sky: Children of the Light

Temple Run

Tilt To Live

Where’s My Water? 2

An itibarıyla 10 oyundan oluşan mobil oyun tavsiye listemizin sonuna geldik. Listemizde her mobil oyuna yer vermemiz mümkün olmasa da sizlerin oyun tavsiyelerini de yorumlarda merakla bekliyoruz.