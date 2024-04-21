Tayland'ın kraliyet ailesi, hepimizin bildiği ailelere benzemiyor. En tartışmalı konu ise Kral’ın ülkeyi Tayland’dan yönetmemesi!

Dünyanın en zengin hükümdarlarından biri sayılan Kral Maha Vajiralongkorn, bu kararı için halk tarafından birçok eleştiriye maruz kalıyor. Sahi, uzaktan yönetim olabilecek bir şey mi?

Tahta çıkışından bu yana dünya gündeminde skandallarıyla adını duyuran Kral Maha, neden ülkesini yerinde değil de Almanya’dan yönetiyor?

En zengin hükümdarlar listesinin başlarında yerini alan Vajiralongkorn, 28 Temmuz 1952'de Bangkok'taki Dusit Sarayı'nda doğdu.

Ülkesinde pek de iyi anılmayan Kral, 2016 yılında tahta çıkmıştı. O zamandan bu yana birçok hamlesiyle de dikkat çeken bir figür hâline gelmeyi başardı.

Özellikle 2020 pandemisinde kendisine 20 kadından oluşan bir ‘harem’ kurduğu haberleriyle basında pek çok eleştiri topladı. Zamanının büyük bölümünü Almanya’da geçirmesi de "Tayland'ın neden Almanya'da yaşayan bir Krala ihtiyacı olsun?" sorusunu gündeme getirdi.

Çocukluğunun çoğu Tayland dışında geçti.

İlk olarak İngiltere, daha sonra Avustralya’da eğitim hayatını geçiren Kral’ın ülkesine bağlı olmamasının bir sebebi bu olabilir. Geleneklerine çok da hakim olmayan Kral'ın taç giyme töreninde ise herkesi şaşkına uğratan bir görüntü vardı.

Yukarıdaki fotoğrafta Kral Maha ve uzun süre birlikte olduğu kişisel koruması var. İkisi, sürpriz bir törenle evlendi. Sürpriz diyoruz çünkü, saraydakiler bu ilişkiyi hiçbir zaman kabul etmemişti.

Kral Maha’nın dördüncü evliliği olan bu görüntülerde eşinin önünde neden eğildiği eleştirilen bir konu olmuştu. Ta ki bir başka evlilik de yapana kadar...

Bununla kalmadı, çokeşli olan Maha, uzun zamandır birlikte olduğu Sineenat Wongvajirapakdi’ye “Kraliyet Asil Eşi” unvanını verdi. Bu eşinin yüzüne de yukarıda görüldüğü gibi törende su sıçrattığı görüntüler gündem olmuştu.

İki kadın da “Kraliçe” olmak için birbirine düşerken son derece çapkın Kral, yeni limanlara yelken açmıştı. Gelgelelim ülkeyi yönetme şekliyle bu durumun ilgisine. Onun bu çapkınlığı, ülkeyi daha tutucu bir bölge olan Tayland’da değil de Almanya’da yönettiğine sebep olarak görülüyor.

2016’da henüz tahta geçmediği dönemlerde Kral, aynı zamanda Bavyera eyaletinin de bir sakiniydi.

Bangkok'taki Büyük Saray.

Düzenli olarak Avrupa'da ikamet eden Kral'ın şu anda eski balıkçı köyü Tutzing'deki Starnberg Gölü kıyısında bir malikanesi olduğu biliniyor.

Süddeutsche Zeitung'a göre Kral, "meraklı gözlerden uzak, geniş parklı bir mülk" olan Villa Stolberg'i 12 milyon Euro karşılığında satın aldı. Bu mülk, yemyeşil bir bahçe ve 5600 metrekarelik geniş arazilerle donatıldı.

Kral'ın mülk yatırımlarının, Almanya'da düzenli olarak ikamet etmesinin önemli bir nedeni olabileceği düşünülüyor.

Kral'ın Almanya'da bisiklet sürerken çekilen görüntüleri.

Tabii ki karmaşık aşk hayatı da muhtemelen Avrupa'ya sık sık gitmesinin bir nedeni olabilir. Birden fazla kız arkadaşı, birden fazla eş ve birçok kadından oluşan bir ‘haremi’ var.

Kendisiyle ilgili bilinen çok önemli bir bilgi daha var: Bisiklet sürmeyi çok sevmesi. Almanya’da yaşamasının sebebi olarak da göl kenarında serbestçe bisiklet sürme tutkusu düşünülüyor. Henüz Kral olmadan önceki yaşamında dövmeli, kısa tişörtler giyen, anlayacağınız şekilde Tayland Kraliyeti'nin tam zıttı bir tarza sahipti.

Belki de yalnızca bu yaşamını özlüyordur…

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