Tayland, kenevir üretimini ve ticaretini yasallaştırdı. Yani ülkede esrar ticaretine izin verilmiş oldu. Hükümetin aldığı kararla ilgili bazı kafa karışıklıkları da var. Zira üretmek ve satmak yasal olsa da kullanmak yasak. Peki kenevir, şu ana kadar başka hangi ülkelerde yasallaşmış durumda?

Uyuşturucu ve keyif verici diğer maddelere karşı oldukça sert kanunlara sahip olan Tayland, esrar ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Ülke, kenevirin ekilmesine ve ticaretinin yapılmasına resmen izin verdi. Hükümet, bunun tarım ve turizm için yapıldığını söylese de uzmanlara göre bu kararla birlikte Tayland, esrar kullanımına da teorik olarak izin vermiş oldu. Çünkü yeni yasa ile birlikte ülkede 1 milyon adet kenevir fidesi halka ücretsiz olarak dağıtıldı.

Hükümete göre alınan karar, ülke için yeni bir gelir kaynağı olacak. Ancak bu noktada bazı kafa karışıklıkları var. Örneğin yine aynı hükümet, esrar kullanımının hala yasak olacağını söylüyor. Yetkililere göre esrar, yemek ve tedavi gibi alanlarda kullanılmaya devam edilecek. Peki kenevir ticaretine izin verilmişken esrar kullanımının yasak olması fiilen sağlanabilir mi? Bu sorunun cevabı konusunda ülke ikiye bölündü desek yeridir.

Esrarla ilgili suçlardan hapse girenler tahliye edilecek

Tayland, aldığı karar doğrultusunda yeni bir uygulamayı da hayata geçirdi. Bugüne dek esrarla ilgili suçlara bulaşan ve bunun sonucunda hapse atılan kişiler, yeni yasa gereğince tahliye edilecek. Edinilen bilgilere göre bu uygulama ile 4000 kişi tahliye edilmiş olacak.

Kenevir hangi ülkelerde serbest?

Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan kenevir, bazı ülkelerde devletin kontrolünde yasallaştırılmış durumda. Örneğin Türkiye, Avustralya, Kanada, Şili, Kolombiya, Almanya, Yunanistan, İsrail, İtalya, Peru, Polonya, Sri Lanka ve Birleşik Krallık keneviri yasal sınırlar altında üretiyor. Bu ülkeler keneviri tıbbi çalışmalarda kullanıyor.

Keneviri keyif verici madde, yani esrar olarak yasallaştıran ülkeler ise Kanada ile Uruguay. ABD'de de bazı eyaletlerde esrar üretimi ile satışına izin veriyor. İspanya ve Hollanda'da ise esrar kullanımına kısmen izin veriliyor. Tayland, kağıt üzerinde tıbbi amaçlı ülkeler arasında yer alacak olsa da pratiğe baktığımızda ülkenin eğlence amaçlı da izin verdiğini söyleyebiliriz.