AU Optronics, Küçük Bir Deliğe Sahip Yeni Ekranını Duyurdu

Samsung'un Galaxy S10 serisiyle birlikte akıllı telefon piyasasında kabul gören delikli ekranlar, birçok ekran üreticisinin de üretim stratejisini değiştirmesine yol açtı. Tayvanlı ekran üreticisi AU Optronics, 4,2 mm çapında bir deliğe sahip 6,2 inç büyüklüğünde yeni bir ekran üretecek.

Samsung ve LG, son dönemde yaptıkları yeni tasarımlarla akıllı telefon ekranları üretme konusunda dünyanın en başarılı iki üreticisi olarak gösteriliyor. Tianma, Japan Display Incorporated, AU Optronics, Sharp ve Foxconn gibi diğer ekran üreticileri de bu güçlü rakiplerinden geride kalmamak adına üretim stratejilerini yeniliyor. Ocak ayında 6,4 inç boyutundaki delikli ekranını duyuran AU Optronics, delikli ekran üretmeye devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Teknoloji haber sitesi DigiTimes'ta ortaya çıkan bir rapora göre AU Optronics, 6,2 inçlik yeni bir LPTS delikli ekran üretti. 21:9 en boy oranına sahip yeni ekranda 4,2 mm çapında oldukça küçük bir delik olduğu belirtildi. Bu delik, Honor V20'de gördüğümüz 4,5 mm çapındaki delikten bile daha küçük.

Haberde ayrıca geliştirilen bu yeni ekranın seri üretime alınabilmesi için gerekli altyapının da hazır olduğu belirtildi. Yalnızca LPTS ekranlar üzerinde çalışmayan AU Optronics'in OLED ekranlar için kurduğu araştırma ve geliştirme birimi de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ar-Ge çalışmalarının sonucunda geliştirilen yeni nesil OLED ekranların yakın zamanda televizyon ve monitör gibi büyük boyutlu ürünlerde kullanılması planlanıyor.