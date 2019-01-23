Honor Çentikten Vazgeçiyor: Hoş Geldin Delikli Ekran

Honor, geçtiğimiz gün delikli ekran tasarımına sahip View 20 telefonunu resmi olarak tanıttı. Düzenlenen etkinlikten anlaşılan o ki Honor, çentik işini bırakmaya karar vermiş.

Honor'un, View 20'yi tanıttığı etkinlikten sonra şirketin başkanı George Zhao'nun TechRadar'a yaptığı açıklamalar, şirketin geleceğinde delikli ekranların daha fazla olacağına dikkat çekti: "Gelecekte Honor telefonlarda daha az çentik olacak. Bunun yerine daha iyi bir çözümle devam edeceğiz."

Zhao'nun "daha iyi bir çözüm" dediği şey, bizim delikli ekran diye bildiğimiz ya da Samsung'un Infinity-O dediği ekranlar oluyor. Aynı zamanda şirketin ekranın üstünde bulunan çıkıntılardan uzaklaşmak istemesinin sebebini de Zhao, "çentikler gerçekten büyükler" şeklinde açıklıyor.

Bu durum, sene içerisinde tanıtılacak olan Honor 20 (Honor 11 diye de adlandırılabilir) modelinin de çentik kullanmayacağı, bunun yerine View 20'de olduğu gibi delikli ekran tasarımla geleceğine işaret ediyor. Hatırlayacak olursanız şirket, çentik tasarımını alt ve orta seviye telefonlarında da kullanan ilk şirketlerden biri olmuştu.

Zhao, her ne kadar tüm telefonların ve amiral gemilerinin böyle olacağı hakkında kesin bilgiler vermemiş olsa da, delikli ekran tasarımının sıkça karşımıza çıkacağı bir gerçek.