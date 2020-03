LoL Strateji Oyunu Teamfight Tactics, iOS ve Android'e Geldi

Riot Games, League of Legends strateji oyunu Teamfight Tactics'in mobil versiyonunu yayınladı. Tur tabanlı auto-chess türündeki oyunun yeni versiyonu Galaksiler temalı içeriklerle geldi.

Riot Games, geçtiğimiz yıl mobil platformlara taşıyacağını duyurduğu Teamfight Tactics'i nihayet mobil cihazlara getirdi. League of Legends'ın arkasındaki geliştirici, 80 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan auto-chess oyununu iOS ve Android için yayınladı.

Oyuncular, tur tabanlı Teamfight Tactics'te, çeşitli League of Legends şampiyonlarını takımına katarak rakiplerine karşı stratejik bir savaş veriyor. Teamfight Tactics'in mobil sürümü PC ile çapraz oyun özelliğine sahip. Yani mobil oyuncular PC oyuncularıyla eşleşebiliyor.

Teamfight Tactics, iOS ve Android için yayınlandı

Teamfight Tactics'in mobil sürümü, uzay temalı Galaksiler Kartı, Galaksiler Özel Kartı, Galaksiler Minik Efsaneleri ve Galaksiler temalı arena görünümleri gibi içeriklerle geldi. Ayrıca TFT, mobil platformda dereceli oyun deneyimi de sunuyor. Mağaza ve Ganimet sistemi oyuna daha sonraki bir tarihte eklenecek.

Riot Games'in Kurucu Ortağı ve Eş Başkanı Marc Merrill yeni oyunları hakkında, "10 yıl önce League of Legends'ı yaptığımızda, dünya çapında birçok oyuncuyla bu kadar popüler olacağını hiç düşünmemiştik. Şimdi, League of Legends ikinci on yılına girerken, çok platformlu oyunlarımızın ilki olan rekabetçi TFT deneyimini sunmaktan heyecan duyuyoruz." şeklinde konuştu. Teamfight Tactics'i bugün itibarıyla App Store ve Google Play üzerinden indirerek oynayabilirsiniz.