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Bir İlk: TECNO, Çerçevesiz Ekranlı Akıllı Telefon Duyurdu

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TECNO, bir ilke imza atarak çerçevesiz akıllı telefon konseptini duyurdu.

Bir İlk: TECNO, Çerçevesiz Ekranlı Akıllı Telefon Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Akıllı telefon pazarında uzun yıllardır devam eden "tam ekran" ve çerçevesiz tasarım hayali yavaş yavaş gerçek oluyor. Şimdi ise bu konuda çığır açan yeni bir gelişme yaşandı. TECNO, ekranın etrafındaki siyah sınır çizgisini tamamen sıfıra indiren çerçevesiz konsept telefonunu resmî olarak tanıttı.

Yayınlanan ilk tanıtım videosuyla sergilenen cihaz, ekran ile dış dünya arasındaki fiziksel ve görsel sınırları ortadan kaldırmayı hedefliyor. TECNO mühendisleri ise gelişmiş iç katmanlama, yapısal mühendislik ve yeni nesil ekran paketleme tekniklerinden yararlanarak telefonlarda hep gördüğümüz ila 2 milimetrelik siyah kenar şeritlerinden kurtulmayı başardı.

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Bir İlk: TECNO, Çerçevesiz Ekranlı Akıllı Telefon Duyurdu
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Karşınızda TECNO’nun çerçevesiz telefonu

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Kenar sınırını tam 0 mm’ye düşüren çerçeve mimarisi yalnızca fütüristik bir tasarım gösterisi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda günlük cihaz kullanım senaryolarına da doğrudan katkı sağlıyor. Cihazda video izlenirken içerik hiçbir siyah kenarlık kesintisi olmadan telefonun tüm ön yüzeyine yayılıyor ve kullanıcılara avuç içerisinde kesintisiz bir sinema deneyimi sunuyor.

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Mobil oyuncular tarafında ise genişleyen aktif ekran alanı sayesinde ekran hakimiyeti maksimum seviyeye çıkarken oyun içi kontroller gözle görülür şekilde kolaylaşıyor. Günlük rutin kullanımda fotoğraf incelerken ya da uzun metinler okunurken sunulan bu kesintisiz panel yapısı, ekranın çok daha ferah, geniş ve gözü yormayan bir form kazanmasına olanak tanıyor.

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Açıklamaya göre bu konsept model; özel bir kamera mimarisine, gelişmiş dokunmatik hassasiyete ve akıllı bir arayüz teknolojisine ev sahipliği yapacak. Cihazın TECNO’nun pazara sunacağı seri üretim amiral gemisi modellerine de doğrudan temel oluşturacağı belirtilmiş. Cihaz, kanlı canlı olarak ilk kez Eylül 2026’da gerçekleştirilecek olan IFA 2026’da tanıtılacak.

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Akıllı Telefon TECNO

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