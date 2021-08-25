Tek Bir Sosisli Sandviç Bile Ömrünüzden 36 Dakika Götürüyor

Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, yaklaşık 6 bin yiyeceğin insan ömrüne olan etkisi değerlendirilip faydalı ve zararlı olan besinler belirlendi. Buna göre, bir tane sosisli sandviç yemek bile insan ömrünü 36 dakika kısaltabiliyor.

Araştırmacılar, tükettiğimiz yiyeceklerin insan ömrü üzerindeki etkisini belirlemek için 5 bin 800 yiyeceği değerlendirdi. Yapılan analizlerde, bir porsiyon yiyeceğin, "bir insana kaç dakika ömür kazandırdığı ve kaybettirdiği" hesaplandı. Araştırmacılar yiyecekleri "besinsel risk faktörleri ve hastalık yükleri"ne göre ayırıp söz konusu yiyeceklerin yaşam döngüsü üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Binlerce gıda maddesi "birleşik beslenme ve çevresel etkilerine göre" yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere üç gruba ayrıldı: İşlenmiş et, şekerli içecekler ve kahvaltılık sandviçler kırmızı grupta. Bir fıstık ezmeli ve reçelli sandviç yemek ise 33 dakika kazandırırken bir porsiyon fındık ise 26 dakika kazandırabiliyor.

Araştırma, küçük değişikliklerinin hem sağlık açısından hem de çevresel etki anlamında büyük bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koydu.

Buna göre, günlük kalori alımından, yüzde 10 kadar et veya işlenmiş et çıkarılıp onun yerine meyve, sebze, kabuklu yemişler, baklagiller ve bazı sağlıklı deniz ürünlerinin tüketilmesi halinde, diyetteki karbon ayak izini üçte bir oranında azalabileceği, insan ömrüne de 48 dakika ekleyebileceği ifade edildi.

Bunu yapmak için de "işlenmiş et, sığır eti, karides, kuzu eti ve serada yetiştirilen sebzeler" gibi "sağlık ve çevresel etkileri en olumsuz" yiyeceklerin tüketilmesinin azaltılması önerildi. Bu yiyeceklere alternatif olarak, tarlada yetişen meyve ve sebzeler, baklagiller, kuruyemişlerin yanı sıra "düşük çevresel etkiye sahip deniz ürünleri" gibi besinsel açıdan en faydalı gıdaların tüketilebileceği de belirtildi.