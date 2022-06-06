Tekirdağ'da Görülen Ürkütücü Bulutlar: Asperitas Oluşumu

Ülkemizde çok sık görülmeyen ancak Amerika'da yaşayanların oldukça alışkın olduğu görüntüler, bugün Tekirdağ'dan geldi. Peki gökyüzünün adeta bir korku filmi efektine büründüğü görüntülerin sebebi ne? Gelin, birlikte bakalım.

Doğa tüm güzellikleriyle bizi kucaklarken, bazen de korkutucu ve tüyler ürpetici görüntüler sunabiliyor. Üstelik bu görüntülerden bazıları ülkemizde de karşımıza çıkarak bizleri şaşkınlığa uğratabiliyor.

Bugün de yine benzer görseller Tekirdağ'dan geldi. Görenleri şaşkınlığa uğratan ve adeta photoshop uygulanmış hissi veren görüntülere ve detaylarına gelin birlikte bakalım.

Tekirdağ'da görüntülenen Asperitas bulutları:

Her ne kadar ülkemizde bu tarz görüntülere çok alışık olmasak da nadiren denk gelinen bu doğa olayının tarih boyunca pek çok örneği mevcut. Görüntüye sebep olan şey ise; bulutların üst üste binecek şekilde yer değiştirmesi. Dünyamızı çevreleyen bulutlar, zaman zaman yer değişikliği sırasında daha yoğun bir tabaka halinde birikerek üst üste gelebiliyor ve yukarıda görmüş olduğunuz görüntüleri görmemize sebep olabiliyor.

Görüntüler 'ürkütücü' olsa da Asperitas adı verilen bu bulut oluşumlarının sebep olduğu herhangi bir kötü olay görülmemiş.Genellikle de bu bulut kümeleri kısa bir süre içerisinde olaysız bir şekilde dağılır. Üstelik Amerika'nın belirli kesimlerinde bu bulut oluşumuna sıklıkla rastlanıyor. Ancak biz bu ve bunun gibi bir görselleri nadiren görebiliyoruz. Bu sebeple de bizler için oldukça şaşırtıcı ve ilginç bir durum haline gelebiliyor. Sosyal medyada da tam olarak bu sebeple, Asperitas bulutları pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: