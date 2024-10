2024 yılında teknoloji, bilim ve inovasyonlara yönelik konuşmaları anlayabilmek için bilmemiz gereken bazı kavramlar var.

Tabii ki her şeyi bilmek mümkün değil ama en azından en önemlilerini hafızamıza kazımakta fayda var.

Yeni değil ama uzun yıllar eskimeyecek: Big Data (Büyk Veri)

Big Data en basit haliyle verilerin işlenerek anlamlı hale getirilmiş halidir. Veriler önce analiz edilir, sınıflandırılır, işlenir ve böylece anlamlandırılmış bir halde kullanılabilir bilgi kaynaklarına dönüşür.

Havacılık ve uzaydan sağlık sektörüne pek çok alanda kullanılan Digital Twins (Dijital İkiz)

Dijital ikiz, fiziksel bir nesnenin veya sistemin dijital ortamda birebir kopyası. Gerçek dünyadaki nesneyle eş zamanlı olarak veri toplayıp analiz ederek performansını, durumunu ve davranışlarını sanal ortamda takip etmeyi sağlıyor.

Bir örnekle özetlemek gerekirse; Bir uçak motorunun dijital ikizi, motorun gerçek zamanlı verilerini alarak sanal ortamda çalıştırılır. Bu sayede motorun performansı sürekli izlenir ve olası sorunlar tespit edilerek bakım işlemleri önceden planlanabilir.

Günlük hayatımıza her geçen gün daha fazla dahil olan Internet of Things (IoT) - Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnterneti (IoT), internete bağlı cihazların birbiriyle veri paylaşarak birlikte çalışmasını sağlayan bir ağdır. Bu cihazlar, sensörler ve yazılımlar aracılığıyla çevrelerinden bilgi toplar, analiz eder ve bu bilgileri başka cihazlara aktarır.

Yine bir örnek verelim: Akıllı evdeki bir IoT sistemi, termostat, aydınlatma ve güvenlik kameralarını birbirine bağlar. Böylece siz evde yokken telefonunuzla ısıyı ayarlayabilir veya güvenlik kameralarınızı kontrol edebilirsiniz.

AR, VR, MR için kapsayıcı bir terim: Extended Reality (XR) - Genişletilmiş Gerçeklik

Genişletilmiş Gerçeklik (XR), artırılmış, sanal ve karma gerçeklik teknolojilerini birleştirerek dijital ve fiziksel dünyalar arasında etkileşimli ve zengin deneyimler sunan kapsayıcı bir terim.

Kelimeyi bol bol kullanıyoruz ama ne olduğunu ne kadar iyi biliyoruz? Algoritma

Algoritma, belirli bir problemi çözmek veya bir görevi yerine getirmek için izlenen adım adım bir dizi talimattır. Her adım, işlemlerin nasıl yapılacağını belirler ve genellikle bir veya daha fazla girdi alıp, bu girdiler üzerinde işlem yaparak bir veya daha falza çıktı üretir.

Çok verilen basit ama güzel bir örnekle açıklamak gerekirse, bir yemek tarifi, belirli malzemelerin hazırlanmasını ve pişirilmesinin adım adım açıklanması ve bu girdiler sonucu bir çıktı üretmesiyle bir algoritmadır.

Tüm bu kavramları ve çok daha fazlasını en iyi şekilde anlamak, inovasyon ve teknolojiyi uzman isimlerle konuşmak için Türkiye Innovation Week 2024'e davetlisiniz!

Mika Hakkinen, Christian Majgaard, Serdar Kuzuloğlu, Alper Gezeravcı, Hakkı Alkan, Tan Sağtürk, Hülya Mutlu, Umut Yıldız ve Emrah Safa Gürkan ve daha pek çok ismin deenyimlerini aktaracağı; inovasyon, teknoloji ve tasarımın her yönüyle ele alınacağı Türkiye Innovation Week 2024 bu sene Out of The Box: Human, Culture, Model teması ile gerçekleşecek.

Bu ilham dolu etkileyici etkinliğin bir parçası olmak isterseniz buraya tıklayarak tamamen ücretsiz şekilde kayıt olabilirsiniz.