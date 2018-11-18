Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yönelik 100 milyon lira bütçeli Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR) kapsamında, 23 kuruluşun katıldığı 10 fonun destekleneceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yönelik Girişim Sermayesi Destekleme Programı'na yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Buna göre, program kapsamında toplam 23 kuruluşun katıldığı 10 fonun desteklenmesi kararı alındı. TÜBİTAK'ın 100 milyon liralık bütçe ayırdığı programla hayata geçecek fonların 5 yıl içinde 1,8 milyar liralık kaynak oluşturması bekleniyor.

Alınan kararları Twitter hesabından duyuran Bakan Mustafa Varank, "Erken aşama teknoloji girişimleri için bir milat olacak bu programla kurulan fonlar, girişimlere 1,8 milyar liraya ulaşması hedeflenen yatırımlar yapacak" dedi.

Varank, yaptığı açıklamada da Türkiye'nin en büyük ve en geniş paydaşlı ilk programı Tech-InvesTR'nin ülkeye oldukça önemli kazanımlar sağlayacağının bilincinde olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Program kapsamında kurulacak 10 fonun 1,8 milyar liralık bir kaynakla buluşarak bunu girişimcilere sunacak olması, 'milli teknoloji hamlemizin' yapı taşlarından olacaktır. Bildiğiniz üzere tüm dünya bu tip fonların desteğiyle gelişip ticarileşen teknoloji tabanlı şirketlerin başarı hikayeleriyle dolu. Bakanlığımız ve TÜBİTAK olarak erken aşama teknoloji girişimlerini teşvik etmeye yönelik desteklerimize devam edeceğiz. Hem girişimcimizin hem de yatırımcımızın bu ekosistemin sağladığı fırsatların farkında olarak hareket etmesini, kazanmasını istiyoruz."

Program kapsamında fonlara katılacak teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB), teknoloji transfer ofisleri (TTO) ve araştırma altyapılarından yaklaşık 112 milyon lira ilave kaynak bekleniyor. Ayrıca, ilk aşamada üçüncü taraf ulusal ve uluslararası kurumsal ve bireysel özel yatırımcılardan yaklaşık 750 milyon lira ek kaynak geleceği tahmin ediliyor. Kurulacak fonların Hazine ve Maliye Bakanlığının katkısıyla birlikte 5 yıl içinde yaklaşık 1,8 milyar liralık kaynağa ulaşması hedefleniyor.

Tech-InvesTR Programı, Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarını destekleyen girişim sermayesi fonlarının etkinleştirilmesi amacıyla oluşturulmuştu. Programın sürdürülebilir bir şekilde işleyebilmesi amacıyla TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Bu kapsamda, 14 Haziran'da çağrıya çıkılmış, 30 Eylül'e kadar başvurular alınmıştı.

Söz konusu çağrıya, 13 TGB, 9 TTO, 1 araştırma altyapısı olmak üzere toplam 23 kuruluştan 34 talep geldi. 23 kuruluş, 10 farklı fona katılabilmek üzere proje önerisinde bulundu.