Hepimizin cebinde bulunan akıllı telefonlarımızın kameraları, 5-10 yıl önceye göre inanılmaz geliştiler. Sadece fotoğraf ya da video çekmeyen bu kameraların başka birçok fonksiyonu bulunuyor. İşte telefonların kameralarının fonksiyonlarını kullanabileceğini en iyi uygulamalar.

Günümüzde telefon kameraları öylesine kaliteli ki, bu kameralarla çoğu zaman dijital bir kameraya ihtiyaç duyulmadan reklam filmleri bile çekilebiliyor. Hatta örnek olarak gösterebileceğimiz iPhone kamerası ile çekilmiş filmler bile var. Ancak bu kaliteli kameralar, çeşitli uygulamaların yardımıyla fotoğraf ya da video çekimlerinden çok daha fazlasını yapabiliyorlar.

Matematik denklemlerini çözmekten, bitkileri tanımlamaya ya da bir dildeki kelimeleri çevirmeye kadar, akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak tüm bunları ve daha fazlasını yapmanızı sağlayan uygulamalar var. İşte kameranızı işlevinin dışında kullanabileceğiniz en iyi uygulamalar.

Telefonunuzun Kamerasını Fotoğraf Çekmek Dışında Kullanabileceğiniz 11 Uygulama

MyScans

Warden Cam

Night Sky

Google Lens

Spectre

PlantSnap

Google Translate

AR Ruler

Mathway

Dropbox

QR Kod Okuyucu

Tarayıcı görevi gören My Scans

Geliştirici: The App Studio

Puan: 4,3

Fiyat: Standart ücretsiz / Pro versiyonu 119.99 ₺

MyScans ile belgelerinizi kırpabilir, tarayabilir hatta doğrudan yazıcıya gönderebilmek için dosya ve klasör düzenleyicisine ulaşabilirsiniz. Mobil cihazlarda kullanılabilecek birçok tarama uygulaması olmasına rağmen, MyScans, bu uygulamaların en profesyonellerinden biri. Uygulama, kullanıcısı için otomatik olarak kenar algılama ve kırpma işlemlerini de gerçekleştiriyor. Ücretsiz olan bu uygulamanın buluta yükleme gibi bir dizi özelliğini kullanmak için ise ödeme yapmanız gerekiyor.

Eski telefonunuzu güvenlik kamerası olarak kullanabileceğiniz Warden Cam

Geliştirici: WardenCam360

Puan: 4,0

Fiyat: Ücretsiz

Eski akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi bir güvenlik kamerasına dönüştürebileceğiniz Warden Cam, iki telefona kuruluyor. Böylece telefonlardan birini kaydedici, diğerini görüntüleyici olarak kullanabiliyorsunuz. Uygulamanın ihtiyaç duyduğu tek şey ise internet bağlantısı. Herhangi bir ekstra kameraya ihtiyaç duymadan, Warden Cam ile evinizi 7/24 gözetleyebilirsiniz.

Gezegenleri teleskoptan daha net gösteren Night Sky

Geliştirici: iCandi Apps Ltd.

Puan: 4,4

Fiyat: Ücretsiz

Yıldızları, takımyıldızlarını, gezegenleri ve uyduları tanımlamaya yardımcı olan Night Sky’ın ne yazık ki yalnızda iOS sürümü mevcut. Android’de de alternatifleri bulunan gökyüzü rehberi bu uygulama türünün en stabil çalışanı ise Night Sky. Uygulama, iPhone cihazlarında bulunan Artırılmış Gerçeklik özelliği ile yıldızları, takımyıldızlarını, gezegenleri ve uyduları tanımlamaya yarıyor.

Tek bir uygulamada birçok işlev: Google Lens

Geliştirici: Google LLC

Puan: 4,5

Fiyat: Ücretsiz

Bir tarama uygulaması olan Google Lens ile birçok işlevi tek uygulamada bulabilirsiniz. Uygulama ile metinleri tarayabilir ve çevirebilir, bitkileri tanımlayabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Android sürümü ücretsiz olan bu uygulamayı iPhone kullanıcılarının Google Fotoğraflar ile kullanması gerekiyor.

Fotoğraf düzenleme programlarına ihtiyacınızın kalmayacağı Spectre

Geliştirici: Lux Optics Incorporated

Puan: 3,6

Fiyat: 36.99 ₺

Yalnızca iOS cihazlara indirilebilen Spectre, uzun pozlamalı çekimler için ideal bir uygulama. Spectre, kaliteli görüntüler sunmak için yapay zeka ve hesaplamalı fotoğrafçılık kullanıyor. Aynı zamanda uygulamanın yaptığı şey, bilgisayarlı fotoğrafçılık sayesinde, ışık izlerini açma ve kapatma, insanların görüntülerden kaybolmasını sağlama ve resimdeki kalabalığı kaldırma seçeneğinin olması.

Bitkileri daha yakından tanıyabileceğiniz PlantSnap

Geliştirici: PlantSnap, Inc.

Puan: 3,6

Fiyat: Ücretsiz

PlantSnap, yerleşik makine öğrenimi sayesinde, 300.000’den fazla bitki, çiçek ve ağaç türünü tanımlayabilir. PlantSnap ile bitkileri tanımlamak için tek yapmanız gereken şey bir fotoğraf çekmek. Sonrasında ise uygulamaya yüklediğiniz fotoğraf ile saniyeler içinde olası eşleşmeleri görebilir ve bitki hakkında bilgiye sahip olabilirsiniz.

Gerçek zamanlı görsel çeviren Google Translate

Geliştirici: Google LLC

Puan: 4,5

Fiyat: Ücretsiz

Google Translate, dünya çapında yaygın olarak kullanılan bazı dilleri çevirmenize yardımcı oluyor. Bu çeviri uygulaması ile, dünya üzerinde konuşulan 26 dili görüntülü olarak çevirebilirsiniz. Uygulamayı kullanırken tek yapmanız gereken şey, kameranızı tabelalara, restoran menülerine ya da çeviriye ihtiyacınız olan herhangi bir yere doğrultmak. Sonrasında ise Google Translate, metni sizin için gerçek zamanlı olarak hedef dile çevirecek.

Artırılmış Gerçeklik teknolojisini kullanan AR Ruler

Geliştirici: Grymala

Puan: 4,5

Fiyat: Ücretsiz

Hem Android hem de iOS cihazlarda bulunan AR Ruler, cihazlarınızdaki Artırılmış Gerçeklik özelliğini kullanarak ölçümler yapmanızı sağlıyor. Uygulama, gerçek dünyayı akıllı telefonunuzun kamerasıyla ölçmek için Artırılmış Gerçeklik kullanıyor. AR Ruler ile, doğrusal boyutları cm, m, mm, inç ya da fit olarak ölçebilirsiniz. Uygulama aynı zamanda mesafeleri, açıları, hacmi, alanı ve çevreyi de ölçmenize olanak tanıyor.

Basit hesaplardan karmaşık denklemlere: Mathway

Geliştirici: Mathway LLC

Puan: 4,6

Fiyat: Ücretsiz

Mathway, basit matematikten karmaşık denklemlere kadar, kullanıcıların en zor matematik problemlerini çözmelerine yardımcı oluyor. Uygulamanın anında yanıt vermesi için sorunuzu yazmanız ya da kameranızı doğrultup sorunun resmini çekmeniz yeterli. Çözdüğü problemi öğrenmek isteyenler için uygulamanın ayrıntılı ve adım adım çözümler alma seçeneği de bulunuyor.

Kağıt belgeleri dijitalleştirin: Dropbox

Geliştirici:

Puan:

Fiyat:

Her ne kadar teknoloji çağında olsak ve işlerimizin tümünü bilgisayar ortamında gerçekleştirebiliyor olsak da, ne yazık ki hala bazı belgelere fiziksel olarak ulaşıyoruz. İşte bu fiziksel belgeleri dijitale aktarmanın da yolu, akıllı telefon kameralarından geçiyor. Bu işi yapabilmek için kullanılacak en iyi uygulamalardan biri de, aynı zamanda bir bulut saklama alanı olarak da kullanılan Dropbox. Belgeleri tarayarak dijitale çevirme özelliği ücretsiz olmasına rağmen, uygulamayı profesyonel olarak kullanmak, otomatik optik karakter tanıma ve belge arama yeteneklerine erişim için bir miktar para ödemeniz gerekiyor.

Web sitelerine erişin: QR & Barcode Scanner

Geliştirici: Gamma Play

Puan: 4,7

Fiyat: Ücretsiz

Kameranıza okutacağınız bir QR kod ile anında erişmek istediğiniz siteye erişebilirsiniz. Teknolojinin geliştiği ve aynı zamanda hijyen kurallarına çok dikkat ettiğimiz bu dönemlerde restoran menülerinde, posterlerde, broşürlerde ve hatta kırtasiye malzemelerinin üzerinde gördüğümüz bu QR kodları kameralarınızla okutabilirsiniz. iPhone kullanıcıları QR kodları okutmak için herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymadan direkt olarak telefon kameralarını kullanabiliyorken, Android kullanıcıları ise bir uygulamaya ihtiyaç duyuyor. QR & Barcode Scanner ise Android kullanıcıları için en iyi QR kod tarayıcılarından biri.