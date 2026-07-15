Daralan Telefon Pazarının Kazananları Belli Oldu: Huawei ve Apple Yükselişte

Küresel akıllı telefon pazarı daralma sinyalleri verirken Huawei ve Apple büyümeyi sürdüren iki marka olarak dikkat çekiyor. Son veriler, tüketici tercihlerinin nasıl değiştiğini ve rekabetin hangi noktaya geldiğini gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon sektörü son yılların en zorlu dönemlerinden birini geçiriyor. Artan üretim maliyetleri, yükselen cihaz fiyatları ve tüketicilerin telefon değiştirme sürelerini uzatması nedeniyle pazar genelinde küçülme yaşanıyor. Buna rağmen bazı markalar bu olumsuz tabloyu fırsata çevirmeyi başarıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Son yayımlanan pazar verilerine göre Huawei ve Apple, daralan pazarda büyüme kaydeden markalar arasında öne çıkıyor. Peki iki teknoloji devi bunu nasıl başardı?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

2026 yılının ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarı genel olarak zorlu bir dönem geçirdi.

Özellikle bellek ve bileşen maliyetlerindeki artış nedeniyle birçok üretici fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldı. Bu durum tüketici talebini olumsuz etkilerken pazar hacminde yıllık bazda düşüş yaşandı.

Huawei, ilk çeyrekte yaklaşık 13,9 milyon adetlik sevkiyata ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

Pazar verilerine göre Huawei, ilk çeyrekte yaklaşık 13,9 milyon adetlik sevkiyata ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Şirket özellikle Mate serisinin gördüğü yoğun ilgi sayesinde satışlarını artırmayı başardı. Huawei'nin kendi geliştirdiği teknolojilere ağırlık vermesi ve fiyat politikasını rakiplerine göre daha dengeli tutması da bu yükselişte etkili oldu.

Apple da daralan pazara rağmen büyümesini sürdüren markalar arasında yer aldı.

Şirket, yaklaşık 13,1 milyon adetlik sevkiyatla Huawei'nin hemen arkasında konumlandı. Ayrıca ilk beş marka arasında en yüksek büyüme oranlarından birini yakalayarak dikkat çekti.

Pazardaki diğer büyük üreticiler ise maliyet artışlarından daha fazla etkilendi. Bazı markaların fiyatlarını yükseltmek zorunda kalması, satış performanslarını olumsuz yönde etkiledi. Bu durum Huawei ve Apple'ın pazar payını artırmasına yardımcı oldu.