Telefonunuzun Hız Sorunlarını Çözecek 10 İpucu

Telefonunuzun performansından memnun değilseniz işinize yarayacak ve telefonunuzu biraz daha iyileştirebilecek ipuçlarını sizler için listeledik.

Daha önce yepyeni bir telefon alıp birkaç ayın ardından eskisi gibi çalışmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Hepimiz aşağı yukarı benzer şeyleri yaşamışızdır. Ayrıca bu durum yalnızca bütçe dostu telefonlarda değil, amiral gemilerinde de görülebilecek bir durum.

Bugünkü haberimizde sizler için telefonunuzu tekrardan canlandıracak ipuçlarını derledik ve bu ipuçlarının arasına telefonunuzun bataryasından tam olarak yararlanmanızı sağlayacak batarya optimizasyonu ipuçlarını da serpiştirdik.

Önbellek verilerini silmek ve telefonunuzda yer açmak için Google Files’ı kullanın

Google’ın dosya yönetimi uygulaması gerçekten bu konuda son derece başarılı. Uygulama yalnızca telefonunuzdaki kullanılmayan dosyaları ve uygulamaları tespit etmiyor; ayrıca çok kolay bir şekilde dosyaları transfer etmenize olanak sağlıyor.

Telefonunuzda çok fazla yer kaplayan ya da kullanmadığınız uygulamaları devre dışı bırakın veya kaldırın

Birçok telefonda fazlasıyla yer kaplayan uygulamalar mevcuttur. Telefonunuza önceden yüklenmiş bu uygulamalar telefonunuz için büyük bir yük olabilir. Bu uygulamaları devre dışı bırakabilir, hatta bazı durumlarda kaldırılabilirsiniz.

Telefonunuzda Ayarlar > Uygulamalar bölümüne giderek telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamalara bakın. Tanımadığınız ya da bilmediğiniz bir uygulama görürseniz kaldırabilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

Son güncellemenin yüklü olup olmadığını kontrol edin

Birçok firma düzenli olarak hata düzenlemeleri ve stabilite geliştirmeleri amaçlı güncellemeler yayımladıkları için bu kontrolü kendinize alışkanlık edinmek telefonunuzun hızını fazlasıyla geliştirecektir. Bunların yanı sıra Google genellikle aylık olarak güvenlik güncellemeleri getirmektedir. Güvenlik güncellemelerini yüklediğinizde cihazınızda fazla bir gelişme görmeseniz de yazılım güncellemeleri ya da hata düzeltmelerinde bir performans artışı göreceksiniz.

Uygulamaların daha küçük versiyonlarını yükleyin

Telefonunuzda hafıza konusunda sıkıntı yaşıyorsanız uygulamaların ‘Lite’ versiyonlarını indirebilirsiniz. Örneğin Facebook Lite, Twitter Lite gibi uygulamaları kullanırsanız hem telefonunuzun hafızası hem de belleği daha az yükü taşımak zorunda kalacaktır.

Ana ekranınızı temizleyin

Eğer orta segmentli bir telefon kullanıyorsanız ana ekranınızın dolu olmasının yanı sıra canlı duvar kağıtları kullanmak da telefonunuzu yavaşlatabilir. Eğer uygulamalar arası geçiş yaparken bir yavaşlık seziyorsanız statik bir duvar kağıdı seçmeyi düşünebilirsiniz.

Telefonunuzu yeniden başlatın

Bilgisayarlarda olduğu gibi telefonunuzu yeniden başlatmak da hızınızı artıracak bir özellik. Telefonunuzu yeniden başlattığınız zaman geçici dosyalar silindiği için telefonunuz hızlanacaktır.

Uygulamalarınızı dâhili hafızaya yükleyin

Eğer gerçekten çok sağlam bir SD kartınız yoksa bu işlem telefonunuzu hızlandıracaktır. Bunun sebebi ise dâhili hafızadaki uygulamalar direkt olarak işleme geçerken SD karttaki uygulamalar önce sisteme, sonra da işleme geçerler. Son zamanlarda çok yüksek okuma ve yazma hızına sahip SD kartlar bu işlemi dâhili hafıza kadar iyi yapabiliyor ancak en başında dediğimiz gibi, eğer gerçekten sağlam bir SD kartınız yoksa bu seçeneği tercih edebilirsiniz.

Telefonunuzun bataryasını optimize edin

Telefonunuzun bataryası normalden daha hızlı bir şekilde bitiyorsa arkada çalışan uygulamalar bunun sorumlusu olabilir. Bu sebeple telefonunuzun batarya kullanımını arada sırada kontrol etmek sizin yararınıza olacaktır.

Kullanmadığınız uygulamaları ayarlar bölümünden durmaya zorlarsanız arka planda çalışmalarını da engellemiş olursunuz. Tabii ki arkada çalışmayan uygulamalar da bataryanızdan yiyemez.

Gerekli olmadığı zaman Bluetooth’unuzu kapatın

Kullanmadığınız zaman Bluetooth’unuzu kapatmak ciddi anlamda batarya ömrünüzü artırmasa da her yüzde hayat kurtarabilir.

Batarya ‘iyileştirici’ uygulamalar indirmeyin

Bu ipucu kulağınıza ilginç gelebilir ancak bu uygulamalar genellikle uğraştığınıza değecek bir gelişme sağlamaz. Az önce bahsettiğimiz gibi arka planda çalışan uygulamaları kapatmaktan başka bir şey yapmayan bu uygulamaları indirdiğiniz zaman onlarca reklamla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Onun yerine kendiniz yapın, telefonunuzu reklam panosuna döndürmekten kurtarın.