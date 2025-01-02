Telegram, 2025'in ilk güncellemesiyle yeni özellikler sundu. Hesap doğrulama, NFT'ler ve mesaj arama filtreleri gibi yenilikler geldi.

Telegram, 2025 yılına önemli bir güncellemeyle adım attı. Kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmeyi amaçlayan bu güncelleme, birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. Hesap doğrulama yöntemlerinden mesaj arama filtrelerine kadar farklı alanlarda yapılan düzenlemeler, platformu daha fonksiyonel hale getiriyor. İşte, bu yeniliklerin detayları...

2025’in ilk güncellemesiyle, kullanıcılar artık üçüncü taraf otoriteler tarafından doğrulanan hesapları tanıyabilecek ve yeni mesaj arama filtrelerini kullanabilecekler. Telegram'ın üçüncü taraf doğrulama özelliğini devreye sokmasıyla birlikte artık kamu figürleri dışında otoriteler de hesap doğrulaması yapabilecek.

2025 itibarıyla gelen yeni güncellemeler

Doğrulanan hesaplar, mavi onay işareti yerine, kendi logolarını gösterecek. Telegram, bu yeni doğrulama sisteminin dolandırıcılıkları önlemeye ve yanıltıcı bilgileri azaltmaya yardımcı olacağını açıkladı.

Telegram, hediyeleri NFT’ye dönüştürme özelliğini de ekledi. Kullanıcılar, Telegram Yıldızları ile hediye gönderebilecek ve bu hediyeleri farklı platformlarda takas yapabilecek. Şirket, NFT'lerin blockchain işlem ücretlerini karşılamak amacıyla kullanıcıları ücretlendirecek. Telegram, içerik üreticilerine kripto para üzerinden ödeme yapma imkanı da sunuyor.