Telegram, video yükleme hızını artıran ve medya eklemeyi kolaylaştıran yeni güncellemelerini kullanıma sundu.

Telegram, kullanıcıların deneyimini artırmak amacıyla 11.3.0 sürümünü duyurdu. Güncelleme platforma entegre edilen birçok yeni özellik ile birlikte geliyor.

Artık video yükleme hızını artırmaktan yeni oynatma hızı seçeneklerine, medya ekleme özelliğinden son düzenleme zaman damgalarına kadar birçok yenilik sunuyor.

Güncelleme ile birlikte gelen yeni özellikler

Daha hızlı video yükleme

Güncellemeyle birlikte Telegram, büyük kanal yüklemeleri için video oynatıcısının internet bağlantısına göre en uygun kaliteyi otomatik olarak seçeceği bir yenilik sunuyor. Bu sayede videolar, daha hızlı bir şekilde yüklenirken, kullanıcılar için veri tasarrufu da sağlanacak.

Yeni oynatma hızı seçenekleri

Kullanıcılar, videoların oynatma hızını kolayca ayarlama imkanına sahip olacaklar. Sağ tarafa dokunarak hızı 1.5 katına çıkarabilirken, kaydırarak 2.5 katına kadar artırabilecekler. Dokunmayı bıraktıklarında hız otomatik olarak normale dönecek.

Mesajlarda medya ekleme

Telegram kullanıcıları, gönderdikleri mesajlara sonradan medya ekleyebilecekler. Dosyaları eklemeyi unuttuklarında, sadece iki dokunuşla bunu gerçekleştirebilecek ve mesajı silip yeniden göndermeye gerek kalmayacak.

Son düzenleme zaman damgaları

Düzenlenmiş mesajlar artık en son ne zaman değiştirildiklerini gösteren zaman damgaları ile birlikte sunulacak. Mesaj birden fazla kez düzenlendiğinde ise yalnızca en son düzenleme zamanı görüntülenecek.

Spesifik hashtag'ler

Grup ve kanal sahipleri, sohbet spesifik hashtag'ler oluşturma fırsatına sahip olacaklar. Örneğin, #travel@kullanıcıadı formatı ile belirli sonuçlara ulaşabilecekler.

Botlar için gelir paylaşımı

Telegram, botlar ve mini uygulamalar için reklam gelirlerinin %50'sini içerik oluşturucular ve bot geliştiricileriyle paylaşacak. Bu yaklaşım, botların gelişimini destekleyen finansal bir model sunmuş olacak.

Artan mesaj limitleri

Telegram botları, artık saniyede 30 mesaja kadar gönderim yapabilecekler. Daha büyük hizmetler için ise bu limit, saniyede 1,000 mesaja kadar yükseltilebiliyor.

Cadılar Bayramı hediyeleri

Cadılar Bayramı etkinlikleri kapsamında Telegram, kullanıcılarına yeni sınırlı hediyeler sunacak.

Güncellemeler, tüm iOS kullanıcıları için kullanılabilir hale geldi. Android kullanıcıları ise güncellemeleri ilgili sayfaya tıklayarak veya Google Play Store'dan indirebilecekler.