Geçtiğimiz haftalarda Fransa'da tutuklanan Telegram CEO'su Pavel Durov, devletlerin bilgi taleplerini kabul edeceklerini açıkladı.

Mesajlaşma uygulaması Telegram, "devletler istediği zaman istenilen kişilere ait Telefon, IP Adresi, Konum gibi bilgileri paylaşacağını" açıkladı. Açıklama, firmanın geçtiğimiz haftalarda Fransa'da bir süre gözaltında kalan CEO'su ve kurucusu Pavel Durov'dan geldi.

Durov platformun hizmet koşullarının suçluları platformdan uzaklaştıracak şekilde güncellendiğini açıkladı. Durov'un Fransa'da gözaltına alındığı süreçte karşılaştığı suçlamalar arasında, platformun çocukların cinsel istismarına ait paylaşımları yaydığı iddiaları yer alıyordu.

Telegram'ın devletlerden gelen taleplere tepkisi değişiyor

Telegram şimdiye kadar devletlerden gelen veri taleplerine çok da olumlu yaklaşmıyor ve moderasyon konusunda da oldukça gevşek politikalar izliyordu. Yeni açıklama ise platformun bu açıdan yeni bir yola gideceğine işaret ediyor olabilir. Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde yer alan Telegram yıllardır içerik kaldırma taleplerine de cevap vermiyor ve bilgi taleplerini de genelde görmezden geliyordu.

Durov açıklamasında, uygulamanın kötüye kullanımını engellemek için yapay zekâ ve moderatör ekibi aracılığıyla sorunlu içerikleri tespit etmeye ve arama sonuçlarından kaldırmaya başladıklarını da ifade etti. Fransız savcılar, Durov'a uygulamada işlendiği iddia edilen suçlar nedeniyle dava açmıştı.

Soruşturma süresince Fransa'dan çıkmasına izin verilmeyen Durov ise suçlamaları reddetmişti. Durov'un yönetimindeki Telegram, Avrupa Birliği, İran, Tayland gibi pek çok farklı ülke ve yönetim tarafından tepki almıştı. Bakalım Telegram yeni dönemde nasıl bir yol izleyecek.