Telegram, özel sohbetlerde yasadışı içerikleri işaretlemeye olanak tanıyan yeni bir moderasyon sistemi getirdi. Güvenlik önlemleri artırılıyor.

Telegram, özel sohbetlerde içerik moderasyonuna yönelik yeni bir adım atıyor. Bu değişiklik CEO Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının ardından gerçekleşti ve platformun kullanıcı güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Telegram, daha önce özel sohbetlerin moderasyon taleplerine karşı korunduğunu belirten ifadeyi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) sayfasından kaldırdı. Bunun yerine, kullanıcıların yasadışı içerikleri moderatörlere bildirmelerine olanak tanıyan yeni bir sistem getirdi. Artık kullanıcılar özel sohbetlerdeki şüpheli içerikleri "Rapor Et" butonu aracılığıyla kolayca işaretleyebilecek. Bu değişiklikle birlikte Telegram'daki suç faaliyetlerinin azaltılmasını hedefleniyor.

Parel Durov, suçluların Telegram'ı kötüye kullandığını kabul etti

CEO Pavel Durov, platformun hızla büyümesinin suçluların Telegram'ı kötüye kullanmasını kolaylaştırdığını kabul etti. Durov, bu nedenle moderasyon süreçlerini sıkılaştıracaklarını ve detaylı bilgilendirmeleri kullanıcılarla paylaşacaklarını duyurdu.

Fransa’da yaşanan gözaltı olayının ardından, Telegram’ın Avrupa’daki yasalarla uyumlu olarak moderasyon standartlarını sürekli olarak geliştireceği belirtiliyor. Yeni atılan bu adımlar platformun güvenliğini artırmayı ve yasa dışı faaliyetleri engellemeyi amaçlıyor.