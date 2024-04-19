Ülkemizde bir ara sahte doktor Ayşem Özkiraz haberleri yankılanıyordu. Birazdan anlatacağımız da bu duruma çok benzer. Çünkü Kenya’da da sahte avukat vakası ortaya çıktı. Üstelik bu kişi, girdiği davaların çoğunu da hiçbir hukukî eğitim almamasına rağmen kazanıyordu.

Kenya'nın hukuk dünyasında büyük bir sarsıntı yaratan bu olay, Brian Mwenda Njagi adındaki sahte avukatın cesur ama aynı zamanda etik olmayan hareketleriyle gündeme gelmesine sebep oldu.

Olay uzun bir süre sonunda açığa çıkınca kimliğini kullandığı avukat ve bu kişi mahkemelik oldu. Asıl sorun ise şuydu: Kendini bir avukat olarak hukuk cemiyetine tanıtan bu kişi, nasıl oldu da sıfır bilgiyle bu kadar davanın üstesinden gelebildi?

Brian Mwenda Njagi, Kenya Hukuk Cemiyeti'ne kendini sahte bir kimlikle avukat olarak tanıttı.

Herhangi bir hukuk eğitimi almadan gerçek bir avukatın ismini kullanıp hukuk camiasında epey ün kazandı. İşin garibi de kimse bu olayın farkına varmamıştı. Girdiği çoğu davayı da kazanıyordu.

Kazandığı tam 26 dava olduğu biliniyor. Ancak gerçek avukat olan Brian Mwenda Ntwiga, staj sertifikasına başvurmak için Kenya Hukuk Cemiyeti portalına giriş yapamayınca sahte avukatın oyunu bozuldu ve her şey ortaya çıktı.

Kenya Hukuk Cemiyeti'nin Njagi'yi kınayan bir bildiri yayınlaması ve ardından tutuklanmasıyla olay daha da büyüdü.

Njagi'nin tutuklanması, onu destekleyenlerle eleştirenler arasında büyük bir tartışma yarattı. Bazıları, onun cesur ve girişimci ruhunu överek başarı elde ettiğinden dem vururken bir kısım da yaptığının bir emek hırsızlığı ve ciddi bir suç olduğunu, bu tür davranışların hukuk sistemine zarar verdiğini savunuyordu.

Özellikle eski Nairobi Valisi Mike Sonko gibi Kenya'da tanınmış isimler, garip bir şekilde bu kişiye destek vererek onu, geleceğin avukatı olarak gördüklerini belirttiler. Ancak hukuk yetkilileri ve Hukuk Cemiyeti gibi kurumlar, sahte avukatlık gibi suçların ciddi sonuçları olduğu konusunda hemfikir.

Kimlik hırsızının Nairobi merkezli bir hukuk firmasında Brian Mwenda N. olarak çalıştığı öğrenildi.

E-posta adresinin sistemden nasıl değiştirildiği hakkında soruşturma başlatılarak bu kişinin, gerçek bir avukat statüsünü pasif olarak tanımlayarak Ticari E-posta Uzlaşması olarak bilinen bir dolandırıcılık planı kullandığı, ardından kendisi tarafından ödeme başvurusunda bulunmak üzere sekreterlikle temasa geçtiği ortaya çıktı.

Erişim izni aldığında ise tüm bilgileri kendi bilgileriyle değiştirmişti. Profil fotoğrafı, iş yeri...

Çok geçmeden de tutuklandı.

Kenya'da yaşanan ancak her an bizden habersiz dünyanın bir bölgesinde mutlaka yaşanıyor olan bu usulsüzlük, hukuk sisteminin güvenilirliğini korumak ve adalete olan inancı yeniden sağlamak için bir uyarı niteliği taşıyor. Bu olayın ardından herkesin kafasında bu kadar davanın üstesinden nasıl geldiği sorusu belirdi.

Öncelikle Njagi'nin başarı elde etmesinin temelinde hukuk sistemindeki bazı zayıflıklar ve denetleme mekanizmalarının yetersizliği yatıyordu. Ancak olayın bütününe bakıldığında Njagi'nin hukuk alanında birtakım bilgilerle kendini geliştirmiş olma ihtimali gözardı edilmemeli.

Elbette yine de hukuk eğitimi almış bir profesyonelin sahip olduğu derin bilgi ve deneyime sahip olması imkansızdı. Zaten böyle olduğu için de bir noktada yakayı ele verdi.

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