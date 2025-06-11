Elon Musk, Tesla sahiplerinin araçlarını robotaksi filosuna kolayca dahil edebileceğini ve sistemin yakında test edileceğini açıkladı. Tesla’nın robotaksi planı kapsamında, araçların sürücüsüz şekilde teslimat yapabileceği ve gelir kaynağına dönüşebileceği belirtildi. Robotaksi hizmetinin halka açık test sürüşleri 22 Haziran'da başlayacak.

Tesla CEO’su Elon Musk, robotaksilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Musk’a göre sürücüsüz araçları şehir sokaklarında görmek için çok fazla beklemeyeceğiz. Hatta birkaç yıl içinde bu araçlar hayatımızın normal bir parçası haline gelebilir.

Elon Musk, Salı günü yaptığı açıklamada, uzun süredir gündemde olan otonom robotaksi hizmetinin halka açık test sürüşlerinin 22 Haziran'da başlayacağını belirtti. İlk denemeler, Tesla’nın merkezinin de bulunduğu Teksas’ın Austin kentinde yapılacak.

Tesla sahiplerine pasif gelir getirecek

Musk, güvenlik konusuna büyük önem verdiklerini ve bu nedenle tarihin değişebileceğini de belirtti. Musk’ın planına göre, Tesla’lar fabrika çıkışından sonra kendi başına yola koyulup sahibinin kapısına kadar gelebilecek. Üstelik isteyenler, araçlarını robotaksi sistemine dahil ederek ‘araba yattığı yerden para kazansın’ diyebilecek.

Musk’ın robotaksi hamlesi, Tesla’nın rotasını değiştirdiğinin açık bir göstergesi. Daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar bir süreliğine beklemeye alınmış gibi; şirketin yeni odağı artık tamamen sürücüsüz araçlar.