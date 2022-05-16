Tesla, Avrupa ve Çin’de Cybertruck İçin Siparişleri Durdurdu

Elon Musk’ın başında olduğu elektrikli otomobil devi Tesla, Avrupa kıtası ve Çin için Cybertruck siparişlerini durdurduğunu duyurdu. Sebebinin ise Tesla’nın üretebileceği kadar sipariş sayısına ulaşmış olması.

Cybertruck'ın tasarımı, tanıtıldığı ilk günden bu yana ya beğenilmiyor ya da geleceğin araba tasarımlarının mimarı olarak anılıyor. Tesla Cybertruck için ön siparişler dünyanın dört bir yanından gelmeye bugüne kadar devam ediyordu.

Ancak Elon Musk’ın başında olduğu elektrikli otomobil devi Tesla, yaptığı bir duyuru ile Avrupa kıtası ve Çin için ön siparişlerin durdurulduğunu açıkladı. Kuzey Amerikalı müşteriler için sipariş vermek hâlâ mümkün. Peki neden siparişler durduruldu? Gelin birlikte bakalım.

Sebep ise Tesla’nın üretebileceği miktarda sipariş almış olması

Tesla, öngörülebilir gelecekte üretebileceği kadar Cybertruck siparişi miktarına ulaşmış durumda, ancak sadece Avrupa ve Çin için. Bu sebeple artık Avrupa’da ve Çin’de Cybertruck siparişi verilemeyecek. Tesla, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Cybertruck’ın sayfasından güç aktarma organları seçeneklerini kaldırmıştı.

Tesla, Cybertruck'ın tahmini teslimat sürelerini de güncelledi. Başlangıçta Cybertruck'ın web sayfasında elektrikli kamyonetin insanlara ulaşacağı tarih 2021 yılından 2022 yılına çekildi. Tesla, Cybertruck sayfasındaki daha sonraki bir güncellemede tahmini üretim tarihlerine ilişkin tüm referansları tamamen kaldırdı.

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