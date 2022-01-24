Tesla'nın sırra kadem basan Cybertruck modeline ait son görüntüler paylaşıldı. Bir internet sitesinin paylaştığı görüntüler, aracın ufak tefek tasarım değişikliklerine maruz kaldığını gözler önüne seriyor.

Elon Musk'ın otomobil şirketi Tesla, birkaç yıldır özel bir pick-up üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Cybertruck isimli bu pick-up, yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürülecekti. Ancak bu durum gerçekleşmedi. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket, araç teslimatlarının 2022'de başlayacağını duyurdu. Ancak geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Tesla, Cybertruck'ın çıkış tarihini ve aracın fiyatını resmi internet sitesinden kaldırdı.

Tesla, Cybertruck'ın çıkışı ile ilgili resmi bir açıklama da yapmadı. Ancak şimdi, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cybertruck Owners Club isimli internet sitesi, sırra kadem basan pick-up aracın yepyeni fotoğraflarını sızdırmayı başardı. Sızdırılan görüntüler, Tesla'nın henüz piyasaya sürülmemiş pick-up modeline ufak tefek dokunuşlar yaptığını ortaya koyuyor.

Karşınızda Tesla Cybertruck'ın son hali

Fotoğrafa baktığınız an; son görüntü ile Elon Musk'ın 2019'da tanıttığı modelin aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Haklısınız da. Zira değişiklikleri görebilmek için oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Öyle ki yeni prototipin hiçbir fiziki kapı kolu yok. Oysa 2019'da tanıtılan model kapı kollarına sahipti. Bu durum, Tesla'nın pick-up modelinde tamamen dijital anahtarlar bulunacağı anlamına geliyor. Öte yandan; yeni fotoğraflarda yer alan cam sileceğinin uzayabilir bir yapısı var gibi görünüyor. Önceki prototipte silecekle ilgili hiçbir detay yoktu.

Tesla Cyberpunk'ın yeni görüntülerinde ufak bir detay daha var. Görünen o ki Tesla, 2019'da tanıttığı araçta yer alan jantları bu prototipte kullanmadı. Ancak bunun nedeni de tam olarak bilinmiyor. Zaten lastiklere baktığımızda, aracın test için kullanılmış olduğunu görüyoruz. Şirket, eski tasarımdan vazgeçmiş ya da bazı testler için bu jant tasarımını tercih etmiş olabilir...