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Tesla, Bisiklet Satışa Sundu! (Ama Hemen Heyecanlanmayın)

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Tesla, çocuklara özel olarak bir denge bisikleti satışa sundu. Bu pedalsız ve motorsuz ürünün amacı, çocuklara dengede kalmayı öğretmek.

Tesla, Bisiklet Satışa Sundu! (Ama Hemen Heyecanlanmayın)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de faaliyetlerini sürdüren Tesla, yalnızca otomobiller değil, farklı türden ürünlerle de karşımıza çıkıyordu. ABD’li şirket, geçtiğimiz günlerde şaşırtıcı bir hamleyle çocuk ürünleri gamını genişletti.

Teknoloji devi, yeni yürümeye başlayan çocukları hedefleyen ve tamamen kas gücüyle çalışan bir denge bisikleti modeli satışa sundu. ABD’de satışa sunulan bu model, Üzerinde dev bir Tesla logosu barındıran şık iki tekerlekli bir bisiklet olarak karşımıza çıkıyor.

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Tesla, Bisiklet Satışa Sundu! (Ama Hemen Heyecanlanmayın)
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Karşınızda Tesla’nın çocuklar için geliştirdiği denge bisikleti

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Resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre bu denge bisikleti, 2 ila 5 yaş arasındaki çocukların kullanımı için tavsiye ediliyor. Üründeki amaç, küçük yaştaki çocukların herhangi bir pedal olmadan dengede kalmayı ve bisiklet sürmeyi öğrenmesine yardımcı olmak.

Teknik detaylar tarafında ise çocuğun minimum bacak boyunun 35 cm olması gerektiği ve bisikletin maksimum 35 kg ağırlık taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilmiş. Beş farklı kademede ayarlanabilen koltuğu sayesinde çocuk büyüdükçe bisikleti ona göre ayarlamak da mümkün kılınmış. Önünde firmanın “T” logosu ve hemen yan tarafında Tesla yazdığını da görebiliyoruz. Bisiklette herhangi bir elektrik motoru, pedal grubu veya fren mekanizması yer almıyor; yani bisikletin tek güç kaynağı çocuğunuzun kendi bacakları.

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Ürün, 225 dolarlık fiyatla satışa çıktı. Gelen bilgilere göre 17 Temmuz’da satışa çıktığı gün yalnızca birkaç saat içinde tükendi.

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