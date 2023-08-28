Elon Musk'ın 2018 yılında Tesla ile ilgili yaptığı paylaşımların incelendiği davada yeni bir gelişme yaşandı. Elon Musk'ın 40 milyon dolar ödeme ile davayı kapatmasına yönelik bir karar çıktı. Nihai karar ise 1 Eylül'de açıklanacak.

Milyarder iş insanı Elon Musk, uzun bir süredir elektrikli otomobil firması Tesla ile ilgili sorunlar yaşıyor. Musk'ın yıllar önce Twitter'da yaptığı bir paylaşım, hissedarları rahatsız etti. Tabi bunun doğal bir sonucu olarak dava açıldı. Gelen son haberler, Musk'ın Tesla hissedarlarına yüklü bir ödeme yapmak zorunda kalacağını gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte Elon Musk ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında yaşanan son gelişmelere bakalım.

Hatırlayanlarınız vardır; Elon Musk, 2018 yılında Tesla ile ilgili garip bir paylaşım yapmıştı. Musk bu paylaşımda, şirketin tamamını hisse başına 420 dolardan satın alabileceğini ve hatta bunun için fon temin ettiğini dile getirmişti. İşte bu durum Tesla hissedarlarını rahatsız etmişti. Çünkü yatırımcılar, bu açıklamaya göre pozisyon almak durumunda kalmışlardı. İşte gelinen son nokta, bu sürecin Elon Musk'a milyonlarca dolara mal olacağını gösteriyor.

40 milyon dolardan fazla ödeme yapacak

Elon Musk veya yatırımcılardan yeni bir itiraz gelmezse, Elon Musk'ın 3.350 yatırımcıya kişi başı 12 bin 400 dolar ödeme yapması gerekecek. Bu da toplamda 40 milyon doları aşan bir ödemeye denk geliyor. Elon Musk için çok büyük bir para olmadığını söyleyebiliriz.

Bu arada; davayı inceleyen bir bilirkişiye göre yatırımcıların toplam zararı 12 milyar doların üzerinde. Elon Musk'ın bundan çok daha az ödeme yapacak olmasının ise üç nedeni var. Bunlardan birincisi, bilikişinin hesap yaparken 10 günlük zararı baz almış olması. Mahkeme jürisi ise 27 saatlik süreci baz aldı. Ayrıca 40 milyon dolarlık ödeme sadece spot işlemleri kapsıyor. Türev işlemler hesaba dahil edilmedi. Son olarak; davaya tüm Tesla yatırımcıları dahil değil. İşte tüm bunlar, Elon Musk'ın yapacağı ödemeyi düşürmüş oldu.