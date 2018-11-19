Tesla’dan haberleri, şirketten önce kendi Twitter hesabında paylaşan Elon Musk, Tesla hakkında bir gönderi daha paylaştı ve Tesla araçlardaki küçük servis işlerinin, artık daha kolay halledilebileceğini söyledi.

Tesla’nın mobil uygulamasına bakım-onarım için işlevsellik kazandıracak yeni bir özellik eklemeyi planladıklarını belirten Elon Musk; araç sahiplerinin mobil servis araç taleplerini, birkaç dokunuşla oluşturabileceklerini söyledi. Musk’ın tweetleri, bir Tesla sahibinin, lastiği ile yaşadığı sorunun mobil servis araçlarıyla çözülmesinden duyduğu memnuniyeti belirttiği tweetleri paylaşmasından sonra geldi.

Tesla kullanıcısının tweetine yanıt veren Elon Musk, “Tesla’nın telefon uygulamasına, kullanıcıların 1 ve ya 2 dokunuşla servis talep edebilecekleri özellik ekleniyor.” dedi.

Tesla uygulaması halihazırda bir çok özelliği içinde bulunduruyor. Tesla sahipleri, uygulama vasıtasıyla, aracın iç sıcaklık durumunu görebiliyor; kapıları ve bagajı kilitleyip açabiliyor, klimaları kontrol edebiliyor, hatta ‘Summon’ adı verilen özellikle, park halindeki aracı park yerinden çıkarabiliyorlar.

Tesla’nın yeni servis talebi özelliği, her arıza için geçerli olmayacak. Elon Musk, bu özelliğin en önemli arızalar için geçerli olduğunu belirtti. Yine Musk, attığı tweette, sorunun uzaktan destekle çözülemeyeceği durumlarda veya aracın yolda kalıp hareket edemediği durumlarda, uygulama içi servis talebinin kullanılabileceğini söyledi.

“Eğer aracınızın alınıp taşınmasına gerek yoksa, mobil ‘Tesla Rangers’ servis araçları kullanılacak.”

Tesla firması, son dönemde satış sonrası hizmetlerini iyileştirmeye odaklanmış durumda. Bu hamle de onlardan biri. Ayrıca Tesla’nın, uzun mesafeli teslimat sürelerini kısaltmak için tır şirketleri satın aldığı iddiaları da var. Tesla’nın bu hamleleri müşterilerini memnun edeceğe benziyor.