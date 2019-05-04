Ortalama tüketici için üretilen ve kompakt otomobil sınıfında yer alan Tesla Model 3, Mart ayında Avrupa'da 15.755 adet sattı. Araç, bu satış rakamlarıyla birlikte Mercedes C ve BMW 3 serileriyle birlikte Audi A4'ü geride bırakmayı başardı.

Tesla'nın şirket içindeki bazı sorunlar nedeniyle Avrupa pazarına çıkarmakta geciktiği Model 3, beklenenin üstünde satış rakamlarına ulaştı. Gecikmeden dolayı biriken siparişlerle birlikte araç, Avrupa'da Mart ayı içinde toplam 15.755 adet satıldı. Bu sayede Mercedes C, Audi A4 ve BMW 3 serisi gibi benzinle çalışan en büyük rakiplerinin önüne geçti.

Tamamen elektrikli bir araç olan Model 3, Norveç, İsviçre ve Hollanda gibi ülkelerde araç pazarının yüzde 29'unu oluşturarak büyük bir başarı yakaladı.

Model 3, şu an için Avrupa'nın her bölgesinde satışa sunulmuş değil. Aracın elektrikli otomobiller için kilit pazarlardan biri olan İngiltere'de de önümüzdeki ay piyasaya çıkması bekleniyor.

Model 3'ün bu kadar talep görmesi, Tesla'nın diğer modellerine olan ilgiyi azalttı. Model S'in Avrupa'daki satışları, bu doğrultuda yüzde 72 oranında düşüş yaşadı. Tesla'nın SUV sınıfındaki aracı Model X ise yüzde 52 oranında düşüş yaşayarak 874 adet satıldı.