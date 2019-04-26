Twitter'da paylaşılan bir videoya göre otomatik pilotta kontrol edilmekte olan bir Tesla Model 3, yan şeritteki kamyonetin kendisine çarpmak üzere olduğunu fark edince şerit değiştirerek hayat kurtardı.

Son haftalarda ‘Tesla otomobil yandı’, ‘Tesla otomobil kazaya karıştı’ türünde haberlerin artış göstermesi, Tesla otomobiller hakkında bir önyargı oluşmasına neden olmuş olabilir. Elbette ki Tesla otomobilleri de kusursuz değil ancak içinde barındırdığı teknolojiler zaman zaman hayatınızı dahi kurtarabilir.

Raghu Konka adlı bir Tesla sahibi, Twitter üzerinden paylaştığı videoda sahip olduğu Tesla Model 3’ün hayatını kurtardığını iddia etti. Konka’nın iddiasına göre yan şeritte bulunan kamyonet, kendi şeridine bir anda geçiş yapmaya kalktı. Bunu fark eden Tesla otopilot, otomatik olarak kendini sol şerite attı ve Konka ve ailesinin hayatını kurtardı.

Yan çarpışma önleme sistemleri Tesla otomobillere özgü olmasa da Tesla otomobilleri, acil durumlarda sıradan bir otomobile göre çok daha agresif manevralarda bulunabiliyorlar. Aşağıdaki videoda da izleyebileceğiniz gibi araç, yan şeritte bulunan kamyonetin üzerinde geldiğini tespit ettiği anda şerit değiştirerek ‘kendini’ kurtarıyor.