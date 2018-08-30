Yıl boyunca otopilotun neden olduğu kazalarla gündeme gelen Tesla, en ekonomik modelinden en lüks modeline kadar aynı otopilot sistemini sunuyor. Ekonomi sınıfı bir Model 3 sürücüsü, otobanda seyir halindeyken aracının sergilediği manevranın görüntülerini yayınladı. Sürücüye göre otopilot sistemi, kendisinin hayatını kurtardı.

Tesla, ABD ve Avrupa’da binlerce araç satmayı başarıyor. Firma yoğun talebi karşılamak için farklı kıtalara da üretim merkezleri kurmayı hedefliyor. Tesla'nın öncelikle içinde bulunduğu ekonomik krizi çözmesi gerekecek. Sene başından bu yana gerek Elon Musk’ın tavırları gerekse de Model 3’ün üretimindeki geciklemeler nedeniyle mali krizin boyutu artmıştı. Tüm bunlara sık sık yaşanan, her seferinde otopilot sistemlerinin suçlandığı kazalar eklendi. Bazı kazalar gerçekten şiddetli ve ölümlüydü.

Tesla, henüz araç içi otonom sistemlerini tam bağımsız hale getirmedi. Yani sürücü otopilot açık olsa dahi koltukta oturmak zorunda, seyir halinde de sık sık direksiyona dokunmalı. Böylece acil bir durumda araç, insan kontrolüne geçeceğinin farkında oluyor. Kazaların büyük çoğunluğu, otopilotu açıp seyrederken bu kuralları uygulamayanlar yüzünden gerçekleşiyor. Elbette Tesla’nın da hatalı olduğu kazalar var.

Bugün gündeme gelen kaza ise tam tersi. Zira sürücünün ifadelerine göre kullandığı Model 3’ün otonom sürüş sistemleri kendisinin hayatını kurtardı. Potansiyel kaza anı, araç içi kameralalra da kayıt edildi. Sürücü, kazanın hemen ardından kısa bir açıklama yaptığı video çekip videonun sonuna kameranın görüntülerini de ekledi.

Yüksek hızlarda seyrederken, çoğu insanın sergileyemeceği kıvraklıkta manevra görüyoruz:

Sürücü, saatte 102 kilometre sabit hızda otopilotu ayarladığını söylüyor. Bu şekilde seyrederken, Model 3’ün sol tarafındaki aracın önüne geçmek isteyen üçüncü bir araç yaklaşıyor. Hızının 150 km/sa olduğu tahmin edilen bu araç direksiyonu aniden Model 3 üzerine kırıyor. O anda otopilot sistemine bağlı sensörler tehlikeyi hissediyorlar, Model 3 ani bir hareketle yan şeride geçiriyor. Otopilotun tepki hızı, neredeyse arkadan yanaşan araç kadar hızlı. Bu süratlerin olası bir sürtüşmede feci kazalara neden olabileceğini de belirtelim.