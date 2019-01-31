Tesla'nın Model Y SUV Araçlarını Nerede Üreteceği Belli Oldu

Tesla’nın yeni modeli olması planlanan Model Y Crossover SUV, firmanın Reno, Nevada’daki Gigafactory tesislerinde üretilecek. Aracın seri üretimi ise 2020 sonunu bulacak.

Tesla’nın yeni üreteceği araç modeli muhtemelen Model Y olacak. Bu model, firmanın daha önceki elektrikli otomobillerin aksine bir crossover SUV olacak. Şirketten gelen açıklamaya göre Gigafactory’de üretilecek olan aracın üretimi 2020 sonunda başlayacak.

Tesla’nın 4. çeyrek kazanç raporunda yer alan açıklamaya göre, firma bu yıl fabrikayı üretim için hazırlayacak ve gerekli alet ekipmanı kuracak. 2020 yılının sonunda da -muhtemelen Gigafactory 1’de- üretime başlayacak. Gigafactory 1’de haftada 7000 adet Model Y üretilebiliyor. Firmanın 2021 yılında Çin’deki Gigafactory 3’te de haftada 5000 adet Model Y imalatı gerçekleştireceği söyleniyordu. Tesla yetkilileri ise bu haberlerin kaynağını oluşturan raporların eskide kaldığını açıklamış ve haberleri reddetmişti.

Tesla yaptığı 2018 dördüncü çeyrek açıklamasında, şirketin düzenlenmiş gelirinin hisse başına 1.93 dolar olduğunu ve şirketin toplam dönemlik kazancının 7.23 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Wall Street analistleri, şirketin hisse başına ödediği ayarlanmış kazancın 2.1 dolar olmasını, şirket kazancının ise 7.1 milyar dolarda kalmasını bekliyordu.