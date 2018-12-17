Apple'ın bir otomobil üreteceği son zamanlarda çokça söyleniyordu. Şirketin Tesla'da görevli bir uzman tasarımcıyı da ekibine katmasıyla birlikte bu şüpheler gittikçe arttı.

Teknoloji sektörü hızla gelişirken, şirketler arasındaki yarış sadece ürünler üzerinden değil; en kalifiye çalışanları bünyelerine katmak için de kızışıyor. Özellikle çok iyi mühendislerin ve tasarımcıların ciddi rakamlar teklif edilerek transfer edildikleri sıkça karşımıza çıkan bir durum oluyor. En son yaşanan gelişme de Apple'ın, altın çağını yaşayan Tesla'dan çok önemli bir tasarımcısını çalmasıyla oldu.

Son yıllarda Apple'ın otomobil üreteceği konusunda ciddi dedikodular dolanıyordu. Apple aslında direkt olarak kendi markasının adı altında otomobil üretmeyeceğini fakat otonom sistemler üzerinde çalıştığını bir çok kez açıklamıştı. Bu otonom sistemler her ne kadar yapay zeka temalı olsalar da, sürücüsüz araçlar için de kullanılacak temel teknolojiyi barındırıyorlar. Bu nedenlerle de şirketin otomobil üreteceği spekülasyonları aralıksız devam ediyordu.

Geçtiğimiz günlerde Tesla'nın otomobil tasarım departmanında görev alan kıdemli tasarımcı Andrew Kim görevinden ayrılarak Apple bünyesine katıldı. Kim, Model 3'ün iç kabin tasarımı ve aralarında Model Y, yeni Roadster ve Tesla Semi gibi bir çok aracın da bulunduğu yeni jenerasyon araçların tasarımlarını yapan kişiydi. Tesla'dan önce de Microsoft'da çalışan tecrübeli tasarımcının bu transferi, söylentilerin artmasına neden oldu. Beklentilere göre Andrew Kim'in sahip olduğu teknik bilgiler ve deneyim ile Apple, otomobil üretme konusunda farklı bir doğrultuya gitmeye karar verebilir ve kendi aracını üretebilir.