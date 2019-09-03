Tesla Pick-up, Sınıfının En İyisi Ford F-150'yi Zorlayacak

Elektrikli araç denildiği zaman akla ilk gelen isim Tesla'nın pick-up'ı, yaklaşık iki sene gibi bir süredir konuşuluyor ancak araca dair hiçbir gelişme ortada bulunmuyor. Biz de sizler için elimizdeki bilgileri derledik.

İlk duyulduğu zaman ilginç görülebilir ancak pick-up model araçlar ABD'de en çok satan araçlar arasında yer alıyor. 2018 yılında en çok satan üç araç arasında Ford'un F Serisi, Chevrolet Silverado ve Dodge Ram bulunuyordu. Konuya bu çerçeveden baktığımızda Tesla'nın bir pick-up üzerinde çalışması kulağa son derece mantıklı geliyor. Elon Musk'ın konuyla ilgili açıklamaları da şirketin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

Hayranlar, şu an spor arabalara olan takıntısıyla bilinen Tesla'nın pick-up'ı için büyük bir beklenti içerisine girmiş durumda. Elon Musk, 2017 yılında bir açıklama yapmış ve "Söz veriyorum, Model Y'nin hemen ardından bir pick-up yapacağız. Temel tasarım/mühendislik konuları 5 yıldır kafamda var. Pick-up yapmak için sabırsızlanıyorum" sözleriyle pick-up'ın geleceğini onaylamıştı.

Ford F-150 şu anda piyasanın en iyi pick-up'ı olduğu için geçtiğimiz senelerde Elon Musk'ın belirli açıklamaları olmuştu. Tesla'nın gelecekteki pick-up'ı için belirli açıklamalarda bulunan Musk, 'kuralları bozacak cinsten' bir özellik için Tesla'nın pick-up'ının F-150'den biraz daha büyük olacağını ifade etti.

Bundan birkaç ay önce bir açıklama daha yapan Elon Musk, Tesla'nın pick-up'ının bu zamana kadarki tüm pick-up'lardan daha iyi olacağını belirtti. Bunun yanı sıra pick-up özellikleri olarak F-150'den daha iyi olacağı ifade edilen Tesla pick-up'ın spor araba olarak da Porsche 911'den daha iyi olacağı söylendi. Elon Musk, son olarak "Tesla Kamyonet çift motor dört çeker bir şekilde gelecek, devasa bir tork üretecek ve yüke göre kendini ayarlayabilen bir süspansiyona sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Tabii ki şu anda kendi sınıfının lideri olan Ford'un da tahtını vermek gibi bir niyeti bulunmuyor. Ford'dan Darren Plamer ile bir röportaj gerçekleştiren Autocar, Ford'un elektrikli bir F-150 aracını 2022 yılından önce ortaya çıkaracağını öğrenmişti. Tüm bu açıklamalardan iki aracın da son derece güçlü olacağını anlasak da iki aracın da şu an için bir soru işareti olduğunu söyleyebiliriz. Musk, temmuz ayında aracın Ekim'den önce tanıtılacağını ifade etmişti. Bu nedenle Ekim'e kadar her gün, Tesla'nın kuralları yeniden yazacağı 'o gün' olabilir.