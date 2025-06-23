Tesla, yıllardır beklenen robotaksi hizmetine resmen ABD'de başladı. Tam otonom Model Y araçlar, uygulama üzerinden çağrılıp kullanıcıları istedikleri yere götürebiliyor.

Tesla, geçtiğimiz yıllarda herkesin yıllardır beklediği robotaksi hizmetini resmen duyurmuş, bu kapsamda da direksiyonsuz kendi kendine giden bir araç tanıtmıştı. O arabanın çıkışına hâlâ uzun bir süre olsa da Uber rakibi gibi işlevi olacak robotaxi hizmeti için çalışmalar başladı. Tesla robotaksi hizmeti, dün itibarıyla ABD’de resmen başladı.

Tesla robotaksi hizmeti ABD’nin Teksas eyaletinin Austin şehrinde sınırlı deneme olarak başlatıldı. Yani şimdilik sadece az sayıda araçta ve kullanıcıda deneniyor. Tesla’nın robotaksi hizmeti için 10-20 arası tam otonom özelliğe sahip Model Y aracı kullandığını belirtelim. İlerleyen dönemde sayısı artabilir.

Tesla robotaksi hizmeti böyle çalışıyor:

Robotaksi hizmeti, şimdilik Austin şehrinin nispeten daha güvenli denebilecek yerlerinde hizmet veriyor. Amaç hizmetin güvenliğini ve ne kadar iyi çalıştığını görmek. Bu yüzden de kötü havalarda, havalimanlarından, otobanlarda, karmaşık kavşaklarda ve sıkışık trafik olan yerlerde kullanılamıyor. Sabah 6 gece 12 arası çalıştığını da belirtelim.

Tesla robotaksinin ilk gününden birçok kullanıcı hizmetten yararlandı ve deneyimlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Biz de kullanıcıların paylaştığı bu videoları içeriğimiz boyunca sizlere aktarıyoruz. Görüntülere baktığımızda önce robotaksi uygulamasından nereye gideceğinizi seçtiğinizi görüyoruz. Burada Tesla, en yakın robotaksi’nin kaç dakikada geleceğini, tahminî fiyatı ve ne zaman varacağınızı gösteriyor.

Daha sonrasında ise tamamen otonom olan bir Model Y aracı kullanıcıları almaya geliyor. Videolara baktığımızda yolculukların sorunsuz geçtiğini görebiliyoruz. Herhangi bir problem yaşandığına dair de bir haber yok. Yani Tesla robotaksi hizmeti ilk gününde sınavı geçmiş gibi duruyor. Tabii ki denemeler devam edecek.

Elon Musk, birkaç ay içinde yollarda 1000’den fazla robotaksi olabileceğini ve yakında birçok farklı ABD bölgesinde hizmeti kullanıma sunmayı planladıklarını aktardı. Şirketin direksiyonsuz Cybercab isimli otonom arabasının ise en erken 2026 gibi çıkış yapması bekleniyor.