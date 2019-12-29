Tesla'nın Sağlamlığını Gösteren Korkunç Kaza Görüntüleri

Elon Musk'ın CEO'luk görevini yürüttüğü Tesla şirketi, ürettiği otomobillerde 'hız' ve 'sağlamlık' konusunda müşterilerine önemli vaatlerde bulunuyor. Özellikle 'güvenlik' konusunda iddialı olan şirketin haklılığı, Çin'de yaşanan bir kazayla gözler önüne serildi. Birçok arabanın dâhil olduğu kazada Tesla Model 3, üzerine bir araba olmasına rağmen bükülmeyerek sağlamlığını bir kez daha kanıtladı.

Elektrikli otomobil pazarında başı çeken şirket olan Tesla, otomobillerinde birçok yenilikçi özelliği kullanıcılarına sunuyor. Kısa bir süre önce, adeta gelecekten gelmiş gibi görünen Cybertruck isimli pick-up aracını tanıtan şirket, bu araçta kullanılan malzemenin sağlamlığını öve öve bitirememişti. Dev otomobil üreticisinin sağlamlık parametresine diğer araçlarında da ciddi önem verdiğini ortaya çıkaran bir gelişme yaşandı.

Çin'in Guangdong şehrinde birçok aracın dâhil olduğu kazada oldukça ilginç bir detay göz çarptı. Kazaya karışan araçlardan biri olan Tesla Model 3, sağlamlığıyla adeta kazalara meydan okuyan bir görüntü verdi. Öyle ki Model 3'ün üzerine çıkan bir araç bile otomobilin üst panelini bükemedi.

İşte Tesla'nın sağlamlığını gösteren korkunç kazanın görüntüleri:

Bilindiği gibi otomobiller piyasa sürülmeden önce sayısız testten geçiyor ve olası kaza durumları gerçek hayatta gözlemleniyor. Piyasaya sürülen otomobillerin güvenlikleriyse Euro NCAP gibi özel kuruluşlar tarafından son kullanıcıya aktarılıyor. Euro NCAP testinden en yüksek güvenlik derecesi olan 5 yıldızla geçen Tesla Model 3, yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi bu değerlendirmeyi ciddi anlamda hak ediyor.

Tesla hakkında yaptığı paylaşımlarla bilinen 'Tesla__Mania' isimli Twitter kullanıcısının yayınladığı görüntülerde kazaya en az 3 aracın karıştığı görülüyor. Bu araçlardan Tesla'nın güvenlik konusunda optimize edilmiş olduğuna da dikkat çekiliyor. Lansmanı sırasında çatısının 9 tona kadar ağırlığa dayanabildiği açıklanan aracın bu iddiasının gerçek olduğu da bu kazayla anlaşılıyor.

Kaza bölgesinde çekilen fotoğrafların yanı sıra bir de video yayınlanmış durumda. Siz de aşağıdaki videoyu izleyerek kazanın ne kadar korkunç sonuçlar doğurabilecekken ucuz atlatılmış olduğunu görebilirsiniz.

Tesla Model 3'ün karıştığı kazaya ait video: