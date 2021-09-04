Tesla İşareti Verdi: Texas Fabrikası Üretime Geçmek Üzere

Tesla, Texas’ta Model Y’lerin üretileceği yeni tesisine dair yeni görüntüler paylaştı. Fabrikada üretilmiş bir Model Y fotoğrafı, geçen sene de paylaşılmıştı ancak kısa sürede silinmişti. Bu sefer paylaşılan fotoğraf, anladığımız kadarıyla üretim aşamasına geçilmesine ramak kaldığını ifade ediyor.

Tesla’nın Texas’ta faaliyete başlayacak fabrikasının inşaatı başlarken, bölgedeki yetkililer inşaat hızını “Elon hızı” ifadesiyle açıklamış ve her olabildiğince hızlı ve düzgün şekilde ilerlediğini aktarmışlardı. Fabrikadan çıkacak Tesla Model Y’lere ait görüntülerin paylaşılmasının üzerinden 13 ay geçti. Alınan haberlere göre ise fabrikanın inşaatında sona gelindi.

Tesla'nın Temmuz 2020'de paylaştığı Texas Giga fabrikasından çıkma Model S fotoğrafı, insanlara yanlışlıkla fabrikanın üretime hazır olduğu mesajını vermişti. Birçok mecrada çabucak yayılan fotoğrafı silen Tesla, yeni paylaşımına göre sonunda yeni fabrikasını tamamladı. Ancak ön üretime geçiş için hâlâ biraz süre gerekebilir.

Üretime başlamak yıl sonunu bulabilir

Elon Musk’ın CEO’luğunu yaptığı öncü elektrikli otomobil şirketi Tesla, Texas Giga fabrikasının bittiğine dair paylaştığı fotoğraftan 13 ay sonra, benzer bir fotoğraf daha paylaştı. Ancak anlaşılan, bu sefer paylaşımda hata yok ve fabrika gerçekten de üretime hazır. Tesla Model Y’lerin üretileceği tesis çoğu ön üretim unsurunu sağlayabilecek durumda olsa da “haydi yarın başlıyoruz” gibi bir durum söz konusu değil. Ancak büyük ihtimalle üretimin başlaması seneye de kalmayacak.

Şirket, bu senenin başlarından beri aralıklı olarak fabrikanın içinde neler olup bittiğine dair ipuçları verdi. Önce fabrikanın iç görünümü paylaşıldı, daha sonra üretim robotları ve niceleri. Ancak bu, ön üretime anında start verileceği anlamına gelmiyor. Örneğin Shanghai fabrikasında benzer işaretler Eylül 2020’de verilmiş, ama tam anlamıyla üretim Ocak 2021’de başlamıştı. Bu fikirle Texas Gigafactory’nin kasım ya da aralık ayında üretime başlayacağını varsayabiliriz.