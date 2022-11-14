Tesla, bir diğer otomobil devi Toyota'dan yüz binlerce daha az araç satmasına rağmen 8 kat daha fazla kazanmayı başardı. Peki Elon Musk yönetimindeki şirket bunu nasıl başarıyor? Gelin bakalım.

Elon Musk yönetimindeki Tesla, dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yerini almaya devam ediyor. Yıllık yüzbinlerce elektrikli araç satan şirket, Model Y isimli otomobilinin geçtiğimiz aylarda Avrupa’da en çok satan araç olmasıyla başarısını sürdürmüştü.

Şimdi ise ABD’li şirketin diğer dev şirketleri nasıl geride bıraktığına dair bilgiler ortaya çıktı. Buna göre otomobil devi, dünyanın en büyük otomobil şirketleri listesinde en üstlerde yer alan Toyota’dan sekiz kat daha fazla kazanıyor.

Tesla, daha az araç satmasına rağmen Toyota’dan çok daha fazla kâr ediyor

Tesla, son iki yılda istikrarlı bir şekilde kâr oranlarına ulaşmayı başardı. İki yıldır en değerli otomobil üreticisi olarak nitelendirilen firma, geçtiğimiz çeyrekte de 3 milyar doların üzerinde kazanç sağladığını, kârlılıkta ise bir önceki yılın aynı döneminin iki katına çıktığını belirtmişti. Şirketin bu başarısı da en büyük rakiplerinden Toyota’yı geride bırakmasını sağladı.

Tesla, bu yılın üçüncü çeyreğinde 3,29 milyar dolar net kazanç bildirirken Toyota 3,15 milyar dolar kâr bildirdi. Bu sayılar yakın görünüyor olsa da Toyota’nın Tesla’dan milyonlarca daha fazla araç sattığını eklememiz gerek. Yani fazla araç satmak, daha fazla kâr anlamına gelmiyor. Analizlere göre Toyota Group, geçen çeyrekte 2,62 milyon, Tesla ise 344.000 adet araç sattı. Japonya merkezli otomotiv devi araç başına 1.200 dolar kâr ederken Tesla, 9.570 dolar kâr etti.

Arada bu kadar fark olmasının nedeni ne?

Aradaki farkın nedenlerine de değinelim. Bilindiği üzere Toyota, benzinli araçlardan elektriklilere kadar farklı sınıflardan ve farklı fiyatlardan araçlar üretiyor. Şu anda 4 model ile karşımıza çıkan Tesla ise yalnızca elektrikli otomobil üretiyor. ABD’li şirketin satışlarının %90’ınını da Model Y ve Model 3 oluşturuyor. Elektrikli araçların beklenenden çok daha hızlı yaygınlaşması, Tesla’nın sunduğu yenilikçi teknolojiler, satış hacmi, müşteri profili nedeniyle fiyatları yükseltmekten korkmaması gibi faktörler de şirketin bu farkı yakalamasını sağlıyor.

Toyota’da ise farklı bir durum mevcut. Müşterilerin önemli bir kısmı daha düşük fiyatlı ve daha düşük kâr sağlayacak araçlara yöneliyor. Malzeme kıtlığı gibi sorunlar da şirketi etkiliyor. Toyota’nın pazar payını kaybetmemek için sürdürülmesi gereken yüksek satış hacmi, sürekli artan malzeme ve enerji maliyetlerine karşı koymak için tedarikçileri desteklemesi de daha az kârla yetinmesine neden oluyor.

Çoğu otomobil şirketi gibi Toyota’nın da elektrifikasyon konusunda önemli hedefleri var. Şirket, 2030’a kadar 3,5 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor. Ancak Japonyalı şirketin şu sıralarda seri üretim tek elektrikli aracı bZ4x isimli modeli. Yani henüz elektrikli araç konusunda pek önde gelen bir şirket değil. Bir Toyota yöneticisi de 1 Kasım’da gerçekleştirilen toplantıda elektrikli araçlar konusunda geri kalmamaları gerektiğini söyleyerek durumun ne kadar acil olduğuna vurgu yapmıştı. Yani bu konuda şirketin çabalarını artırması gerektiği söylenebilir.

Elektrikli araçlar gittikçe yaygınlaşırken bu şirketler arasındaki rekabetin nasıl şekilleneceğini önümüzdeki yıllarda göreceğiz.