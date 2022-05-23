Tesla Türkiye CEO'sundan 'Ön Satış' Açıklaması

Tesla Türkiye CEO'su Kemal Geçer'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Geçer, markanın Türkiye'ye resmen girişi için çalışmaların sürdürüldüğünü açıklarken faaliyetler resmi olarak başlamadan satış ya da ön satışların da başlamayacağını ifade etti.

Piyasaya sürdüğü modellerle otomobil sektöründe elektrik devrimi başlatan Tesla, bundan bir süre önce Türkiye'ye geleceği iddiaları ile gündeme gelmişti. Söz konusu iddialar, Elon Musk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinden sonra patlak vermiş, sektörü yakından takip edenlerin gündemini meşgul etmişti. Şimdiyse bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz dönemde Tesla Türkiye'nin CEO'su olduğu açıklanan ancak bugüne dek elektrikli otomobil devinin Türkiye'ye gelişi ile ilgili pek konuşmaayan Kemal Geçer, sessizliğini bozdu. Twitter'dan paylaşım yapan Geçer, Tesla'nın resmi olarak Türkiye'ye gelişi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Fiyatlar merak konusu

Kemal Geçer tarafından yapılan açıklamalarda; "Türkiye için hazırlık çalışmalarımız Tesla hızında devam etmekte. Lansmana kadar hiç bir aktif satış veya ön satış faaliyetimiz yoktur. Tesla ürün ve servisleri sadece kendi mağazalarımızda ve kendi websitesimizde sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Aslına bakacak olursak Tesla otomobiller, Türkiye'de zaten satılıyorlar. Ancak bu araçlar resmi olarak ülkeye giriş yapmadılar. Yani üçüncü taraf satıcılar bu araçları diğer ülkelerden temin ederek Türkiye'ye getiriyorlar. İkinci el ilan sitelerine baktığımızda, fiyatların 1,5 milyon TL'den başladığını görüyoruz. Tesla'nın Türkiye'ye resmi olarak girişinin fiyatları nasıl değiştireceğini hep birlikte göreceğiz.

Kemal Geçer'in Twitter'daki paylaşımı: