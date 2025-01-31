Tesla, Türkiye'deki Model Y Siparişlerini Durdurdu!

Tesla, Türkiye sitesinden Model Y için yapılacak yeni siparişleri durdurdu. Bu hamle, makyajlı Model Y'nin ülkemize gelişi için bir hamle olabilir.

Tesla, en çok satan modeli olan Model Y’nin yeni versiyonunu geçtiğimiz haftalarda resmen tanıtmıştı. Birçok önemli yenilikle gelen “Juniper” olarak nitelendirilen aracın Avrupa ve ABD satışları başlarken Türkiye’ye ne zaman geleceği merak ediliyordu. Birkaç gün önce ülkemizde de sayfasının açıldığını görmüştük.

Bugün ise Tesla sitesinde bu hazırlıkların başlandığını gösteren bir gelişme yaşandı. Şirket, sabah saatlerinde ülkemizdeki sitesinden yeni siparişleri durdurdu.

Kullanıcılar envantere yönlendirilmeye başladı

Direkt Tesla’nın Türkiye sayfasına girdiğimizde eski Model Y’nin yer aldığı kısımda artık sipariş verme kısmı yer almıyor. Onun yerine “Envanteri Görüntüle” kısmı eklenmiş. Yanında ise hâlâ test sürüşü var. Henüz konuya ilişkin resmî bir açıklama gelmediğini belirtelim.

Envanterde araçlara ulaşılabiliyor

Envantere girdiğinizde 3 farklı Telsa Model Y versiyonunun yer aldığını görebiliyoruz. Sabah bu da yoktu ancak ilerleyen saatlerde değişti. Buradan istediğiniz modeli seçebiliyorsunuz. Yani şirketin yeni sipariş almayı durdurduğunu ve şimdilik sadece envanterden araç satışı yaptığını söyleyebiliriz.

Bu gelişme, yakında yeni Model Y’nin Türkiye siparişlerinin başlayabileceğinin ve fiyatının belli olabileceğinin bir göstergesi olabilir. Tabii ne zaman olur o konuda şimdilik bir şey söylemek mümkün değil.

Yeni Model Y'nin tahminî Türkiye fiyatları için

Yeni Model Y'nin tüm özellikleri için