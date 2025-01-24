Tesla, makyajlı Model Y'yi Avrupa ile ABD'da satışa sundu. Peki makyajlı Model Y'nin Türkiye'ye geldiği Almanya'daki fiyatlar nasıl? Bu aracın tahminî Türkiye fiyatı ne olacak?

Elektrikli otomobil devi Tesla, birkaç hafta önce lansman yaptığı makyajlı Model Y'yi ABD ile Avrupa pazarında satışa sundu. Yaşanan bu gelişme, aracın yakın bir gelecekte Türkiye pazarına giriş yapabileceğinin habercisi olarak yorumlanabilir. Hatta daha bu sabah, uygun fiyatlı Model Y satışlarının durdurulması ile böyle bir olasılıktan bahsetmiştik.

Tesla Model Y, Türkiye'ye Almanya'daki fabrikadan geliyor. Böylelikle otomobilin üzerine ekstra vergi yükü binmemiş oluyor. Peki hâl böyleyken makyajlı Model Y'nin Almanya fiyatı ne kadar? Gelin hep birlikte yeni Model Y'nin Türkiye fiyatını hesaplamaya çalışalım.

Makyajlı Tesla Model Y'nin Almanya fiyatı şöyle:

Versiyon Fiyatı Maksimum menzil dört tekerden çekiş (Launch Serisi) 61.970 euro

Makyajlı Tesla Model Y, şimdilik tek bir konfigürasyon seçeneği ile satın alınabilecek. Bu aracın Almanya'daki fiyatı 61 bin 970 euro olacak. Peki bu durumda makyajlı Model Y'nin tahminî Türkiye fiyatı ve olur?

Makyajlı Tesla Model Y'nin tahminî Türkiye fiyatı: 3.338.130 TL

Tesla'nın Almanya'da sattığı maksimum menzil dört tekerden çekiş versiyonun Türkiye'deki karşılığı "Long Range Dört Çeker" olarak karşımıza çıkıyor. Eski kasa Model Y'nin bu versiyonunun Almanya fiyatı ise 59 bin 470 euro. Buradan yola çıkarak yenilenen Tesla Model Y'de yüzde 4'lük bir zam ile karşılaşıyoruz. Tesla'nın bu zammı Türkiye'ye olduğu gibi yansıtması hâlinde yeni Tesla Model Y'nin tahminî Türkiye fiyatı 3.338.130 TL seviyelerinde olacaktır. Eski kasa Tesla Model Y'nin aynı versiyondaki güncel fiyatı 3.209.741 TL.

Makyajlı Tesla Model Y'nin tüm özellikleri için: