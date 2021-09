Tesla, beş ana ölçüme dayalı olarak her sürüşte güncellenecek yeni 'Güvenlik Puanı' sistemini tanıttı. Henüz beta aşamasında olan sistemde puanlar Tesla araçları üzerindeki sensörler ile ölçümlenecek.

Elektrikli otomobil devi Tesla, araçlarında geliştirdiği teknolojiler ile sürekli daha ileriye adım atmaya devam ediyor. Şirket son olarak geçtiğimiz günlerde tam otonom sürüş sisteminin betasını yayınladı ve sisteme yönelik ilk tepkiler oldukça pozitifti. Pek çok sürücü, tam otonom sistemin oldukça akıcı ve güvenli bir şekilde çalıştığı yönünde geri dönüş yaptı.

Zaman zaman kaza haberleriyle karşımıza geldiğini de düşünürsek bu imajı konusunda oldukça hassas davranan şirket bir yandan sistemlerini daha iyi hale getirmeye çalışırken bir yandan da güvenli sürüş konusunda yeni adımlar atıyor. Bu adımlardan sonuncusu ise yine betasıyla karşımıza gelen 'Güvenlik Puanı' sistemi.

Sürücüler, sürüş performanslarına göre 'Güvenlik Puanı' elde edecek:

Tesla'nın yeni sisteminde sürücüler, beş ana madde üzerinden değerlendirilecek ve ortaya 0 ile 100 arasında bir puan çıkacak. Puanlar, '1000 mil başına ön çarpışma uyarısı' 'sert fren' 'agresif dönüş' 'güvenli olmayan takip mesafesi' ve 'zorunlu otopilot devreden çıkarma' maddeleri gözetilerek oluşturulacak. Maddelerin her biri, Tesla üzerindeki sensörler aracılığıyla değerlendirilecek.

Her sürüşte internet bağlantısı olduğu sürece güncellenecek olan puanlar, birden çok Tesla aracına sahip aynı sürücü için her araçta ayrı olarak oluşacak. Eğer Tesla sahibi aracını satarsa puan sıfırlanacak ve yeni sürücü için baştan başlayacak. Ayrıca sürücüler puanlarını yeni bir Tesla satın aldıklarında aktaramayacaklar. Yani sıfır bir Tesla'da her şey yeniden başlayacak.

Sürücülerin puanlarını yüksek tutmak için neler yapmaları gerektiğini de detaylı bir şekilde açıklayan Tesla'nın konu hakkında merak edilenleri de yayınladığı blog yazısına buradan ulaşabilirsiniz.