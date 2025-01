Bandai Namco'nun vampir temalı aksiyon RPG oyunu The Blood of the Dawnwalker'ın ilk fragmanı yayımlandı. Çıkış tarihi bilinmeyen oyun, PlayStation, Xbox ve PC için yayımlanacak.

Video oyun dünyasının sevilen isimlerinden Bandai Namco, geçtiğimiz yıl düzenlediği bir etkinlikte The Blood of the Dawnwalker isimli yeni oyununu duyurmuştu. Bu oyunu özel kılan şey, The Witcher 3'ün yönetmeni olan Konrad Tomaszkiewicz'in de dahil olduğu bir dizi eski CD Projekt RED üyesi tarafından geliştiriliyor olmasıydı.

Şimdiyse bu oyunla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bandai Namco, oyunun ilk fragmanını resmen yayımladı. Bu fragman ile The Blood of the Dawnwalker'dan neler bekleyebileceğimiz gün yüzüne çıkmış oldu.

İşte The Blood of the Dawnwalker için yayımlanan ilk fragman

Fragmanda da gördüğünüz üzere vampirlere odaklanacak oyun, genel anlamda karanlık bir ortamda geçecek. Yapılan açıklamalara göre The Blood of the Dawnwalker'da, bazıları insan bazıları ise canavar olan düşmanları alt etmeye çalışacağız. Ancak bu oyuna ne zaman kavuşacağımız şimdilik belirsiz.

PlayStation, Xbox ve PC ekosistemleri için yayımlanacak oyun hakkında aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Ancak yaz mevsimi geldiğinde The Blood of the Dawnwalker'ı daha fazla konuşacağız. Zira geliştirici ekip, oyunun ilk oynanış videosunu yaz mevsiminde yayımlayacak.