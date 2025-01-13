En çok beklenen oyunlardan biri olan Half-Life 3 ile alakalı olabilecek yeni ve dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Son günlerde artan Half-Life 3 beklentileri bugün ortaya çıkan yeni bir detay ile birlikte tekrardan alevlendi. Aynı anda Deadlock'u da geliştiren Valve'ın Steam sayfasında henüz gizli olan bir oyun daha bulunduğu tespit edildi.

Valve’ın altı yıllık geliştirme sürecinin ardından 2024 ortalarında duyurulan Deadlock, MOBA ve kahraman nişancı türlerini birleştiren yenilikçi bir oyun. Başlangıçta gizli bir erken erişim süreciyle sınırlı bir oyuncu kitlesine sunulan Deadlock, sürekli güncellemeler alarak geliştirilmeye devam ediyor.

Valve'ın Steam profilinde Deadlock dışında bir oyun daha var

Valve’ın Steam üzerindeki yayıncı profiline girdiğinizde “Pek Yakında Çıkacaklar” sekmesinde sayı kısmında 2 yazmasına rağmen yalnızca Deadlock görülüyor. Bu durumun Half-Life 3'ün habercisi olduğu düşünülüyor.

Bu gizemli durumun oyunlarla ilgisi olmayabileceği de konuşuluyor. PCGamer’ın belirttiği üzere Steam’de Hediye Kartları için yeni bir sayfa hazırlığı yapılıyor. Mevcut hediye kartlarının hâlihazırda “Pek Yakında Çıkacaklar” sekmesinde yer alması pek mantıklı gelmese de konu Valve olduğunda her şey olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Half-Life 3 duyurusu yakında gelecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.