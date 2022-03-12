ABD yapımı sevilen süper kahraman dizisi The Boys'un yeni sezon fragmanı yayınlandı. Görünen o ki dizi, yeni sezonda da izleyicilerini aksiyon, macera ve eğlenceye doyuracak.

Günümüzde artık o kadar fazla süper kahraman filmi ve dizisi çekiliyor ki, hangisini izleyeceğimizi şaşırmış durumdayız. Her ne kadar ülkemizde ve dünyada sevilen bir kategori olsa da seçenek bu kadar fazlayken seçim yapmak hayli zor bir hale geldi. Eğer hala bu arayış içinde olanınız varsa da, yeni sezonu yaklaşan The Boys tam size göre olabilir.

Şimdiden uyarmak da fayda var kan ve vahşet sahnesi görmek istemiyorsanız, başka bir diziye yönelmeniz daha doğru olacaktır. ABD yapımı The Boys, çıktığı günden bu yana Amazon Prime’ın sevilerek izlenen dizilerinden biri oldu. Dizinin hayranları için ise 3. sezondan bir miktar kafa karıştırıcı yeni bir fragman yayınlandı. Fragmanda da kan ve vahşet sahneleri olduğuyla ilgili uyarımızı yapalım ve gelin 3. sezonda bizi neler bekliyor bir bakalım.

The Boys 3. sezondan yeni fragman

İlk sezondan bu yana gördüğümüz aksiyon ve gizemli olaylar, bu sezonda hız kesmeden devam edecek. Videoda da gördüğünüz gibi Homelander öfkesini bastırmaya çalışırken, Hughie’nin ise yaşadığı başarısızlık sonucu mental olarak kötü bir durumda olduğunu görüyoruz. Soldier Boy’un uyandığı, Starlight’ın gözyaşlarının aktığı ve daha pek çok olayla karşılaştığımız fragman hepimizin kafasını karıştırmayı başardı.

Geçtiğimiz sezonun garip ve aksiyon dolu finalinden sonra bu sezon görünen o ki işler karışacak. İntikam çanlarının sesi kulaklarımızda yankılanırken bir yandan da diziyi izleyip eğlenmek biraz güç olacak. Yine de ne olursa olsun, dizinin ilerleyen günlerde bizi şaşırtmaya devam edeceği kesin. Yeni sezon için ise 3 Haziran tarihine kadar beklememiz gerekiyor.