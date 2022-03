Son dönemlerde arka arkaya gelen ve hepimizi heyecanlandıran dizi haberlerine bir yenisi eklendi. Gelen haberlere göre Amazon Prime, God of War'un dizisi için görüşmelere başladı.

Oyunlardan uyarlanan dizilere yabancı değiliz. Hatta son dönemlerde yeni sezonuyla gelen The Witcher'ı epey konuştuk. Ayrıca oyunların yanında Lord of The Rings ve Game of Thrones gibi efsaneleşmiş yapımların yeni serilerle karşımıza gelmeye hazırlandığı bir dönemdeyiz. Pandemi boyunca büyük darbe alan sinema ve televizyon sektörü, setlere geri dönülür dönülmez harika haberlerle karşımıza çıkmaya başladı.

Bu heyecanlandıran haberlerin en büyük mimarlarından biri de son dönemde giderek Netflix'in domine ettiği pazardaki gücünü artırmaya başlayan Amazon Prime Video. Öyle ki Lord of The Rings serisinden yüzlerce yıl öncesini izleyeceğimiz The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) dizisi de Prime Video'da izleyiciler ile buluşacak. Gelen son haberler ise Amazon Prime Video'nun yepyeni ve heyecan verici bir seri üzerinde daha çalıştığını gösteriyor.

God of War dizisi geliyor

Deadline'da yer alan bir özel habere göre Amazon Prime, Yunan mitolojisini ve ardından da İskandinav mitolojisini ziyaret ettiğimiz efsane seri God of War'un dizisi için görüşmelere başlamış durunda. Henüz hakkında çok fazla detay olmasa da gelen ilk haberlere göre PlayStation oyunlarına dayalı tüm TV dizilerinde işbirliği yapan Sony Pictures Television ve PlayStation Productions ile Amazon Studios bu dizinin ortak yapımcıları olacak.

Oyun uyarlaması dizilerin popülaritesinin giderek arttığı bir dönemde, Amazon'un böyle bir adım atması kulağa oldukça mantıklı geliyor. God of War, serinin son oyunu Ragnarok ile bu yıl içerisinde oyun severler ile buluşmaya hazırlanıyor. Zaten hiçbir dönem popülaritesini kaybetmeyen serinin, yeni oyunla birlikte yeniden yükselişe geçmesi, bolca izlenecek bir dizi için iyi bir altyapı oluşturacak diyebiliriz.

Önümüzde bizi bekleyen pek çok oyun uyarlaması dizi var

Ayrıca oyun dünyasında yukarıda bahsettiğimiz üzere Netflix, The Witcher serisiyle yola devam ederken bir yandan da Resident Evil dizisini yaptı. HBO Max ise Game of Thrones evreninde geçen House Of The Dragon'un yanında oyun uyarlamalarına da girişmiş durumda ve Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in başrollerini paylaştığı The Last of Us dizisini de hazırlıyor.

Paramount+ da bu akımdan geri kalmamış durumda ve o da Halo'yu piyasaya sürmek üzere. Tüm bu gelişmeler, hem oyunlara hem dizilere olan yoğun ilgi sebebiyle gelecekte de pek çok büyük oyununun dizisini izleyebileceğimize işaret ediyor.