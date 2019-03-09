The Division 2'nin İlk Gün Güncellemesi 90 GB

PS4'e 90 GB güncellemeyle gelecek olan The Division 2, Xbox One'a ise 50 GB güncelleme ile gelecek.

Ubisoft’un online temalı açık dünya oyunu The Divison 2’nin çıkmasına 6 gün gibi çok az bir süre kaldı fakat PS4 kullanıcıları oyunu oynamak için biraz daha beklemek zorunda kalabilirler. Zira oyunun ilk gün güncellemesi 90 GB boyutunda olacak. Nitekim Xbox ve PC kullanıcıları için durum böyle değil. Onlar oyunun ilk gün güncellemesini 48-52 GB civarında alacaklar.

Ubisoft’un açıklamasına göre oyunun PS4 sürümünde dahili depolamada kaplayacağı boyut hem dijital hem de DVD kopyası için 88-92 GB arası olacak. Diğer bir değişle oyunun DVD kopyasına sahip olan oyuncular, oyunu baştan sona indirmek zorunda kalacaklar.

Fakat Ubisoft’un destek sayfasında bulunan ilk gün güncellemesi boyutlarıyla alakalı bazı tutarsızlıklar mevcut. Örneğin bu sayfada, The Division 2’nin DVD kopyasına sahip PS4 kullanıcılarının oyunu oynamak için 48-52 GB’lık bir indirme yapacağını söylüyor. Oyunun yüklenmiş haldeki boyutunda ise bir değişiklik yok.