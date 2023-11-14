The Economist, 2024 yılı için hazırladığı kapağı paylaştı. Kapak, her sene gibi olduğu gibi bu sene de sosyal medyada gündeme taşındı ve komplo teorilerine malzeme oldu.

Dünyanın en büyük dergilerinden biri olan The Economist, her yıl sonu bir sonraki yıl için bir kapak paylaşıyor. İş,ekonomi siyaset, teknoloji ve daha birçok kategoride içerikleriyle karşımıza çıkan Londra merkezli derginin bu kapakları da düzenli olarak gündem oluyor.

The Economist, şimdi de 2024 yılı kapağını paylaştı. Kapak, tahmin edebileceğiniz gibi birçok detayla donatılması nedeniyle kısa sürede sosyal medya platformlarında konuşulmaya başladı.

The Economist 2024 yılı kapağı:

The Economist’in 2024 yılı için hazırladığı kapağına bakıldığında dünyaya dair ayrıntılara yer verildiğini görüyoruz. Putin ve Zelenski’yle dikkat çekilen Rusya-Ukrayna gerilimi, muhtemelen 2024 yılı ABD seçimlerini gösteren oy sandığı, yapay zekâ detayı, para birimleri hakkında bir grafik, elektrikli otomobiller ve daha birçok konu kapağa eklenmiş.

2024 kapağı, çıkar çıkmaz sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme taşındı. Her sene olduğu gibi bu sene de birçok insan, kapakla ilgili düşüncelerini dile getirdi ve komplo teorileri üretmeye başladı.

İşte kapak hakkında sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar:

2023'ün kapağı için: