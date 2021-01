Richard Lindheim'ın aynı adlı kitabına dayanan ve daha önce pek çok uyarlaması yapılan The Equalizer, şimdi de TV dizisi olarak seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Queen Latifah’ın başrolde yer alacağı The Equalizer dizisinin fragmanı yayınlandı.

Yakın zamanda iki ayrı film olarak beyaz perdeye uyarlanan ve Denzel Washington’ın başrolde yer aldığı The Equalizer, şimdi ise bir televizyon dizisi olarak ekranlara taşınıyor. Universal Television ve CBS Studios'un ortak yapımı olacak The Equalizer dizisinin başrolünde ise 1999 yapımı gerilim filmi The Bone Collector'da Denzel Washington ile birlikte rol alan Amerikalı rapçi ve oyuncu Queen Latifah’ı göreceğiz.

Latifah dizide, kendine has yetenekleri olan ve suçla savaşan Robyn McCall karakterini canlandıracak. “911’i (ABD acil yardım numarası) arayamadığınızda, arayacağınız kişi benim” diyen McCall, Queen Latifah’ın uzun bir aradan sonra canlandırdığı ilk “aksiyon” karakteri olacak. Dizide Latifah’a Chris Noth, Adam Goldberg ve Liza Lapira gibi isimler eşlik edecek.

The Equalizer, iki sinema filminin ardından TV dizisi olarak geri dönüyor

Queen Latifah; John Davis; John Fox; Debra Martin Chase; Andrew W. Marlowe; Terri Edda Miller’ın yapımcılığını üstlendiği dizi, 7 Şubat itibarıyla CBS ekranlarında yayınlanacak. The Equalizer dizisinin Türkiye’de herhangi bir kanal tarafından yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

The Equalizer dizisinin fragmanı